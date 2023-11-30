Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 1/12/2023, Thần Tài hiển linh ban lộc, tài vận vượng phát, tiền bạc dư dả, tình cảm dạt dào

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 1/12/2023, tuổi Tuất gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc do không đủ chuyên tâm. Con giáp này cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình càng sớm càng tốt, đừng làm theo cảm hứng nhất thời, bất chấp quy tắc.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.

Vận trình tình cảm cũng gặp nhiều trở ngại. Giữa bản mệnh và nửa kia có nhiều vấn đề nảy sinh, dù yêu thương nhau rất nhiều nhưng vì vẫn còn ngăn cách ở giữa nên cần phải có nghị lực và ý chí mới có thể chiến thắng mọi trở lực, đến được với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 1/12 là ngày mà người tuổi Mão rất năng động và sáng tạo. Nhờ sao Chính Quan trợ giúp, bản mệnh sẽ thấy mình tràn đầy cảm hứng và ý tưởng đột phá, đánh dấu sự khởi đầu tích cực cho các dự án và kế hoạch sắp tới.

Người tuổi Mão có sự tinh tế và khéo léo trong việc áp dụng sự sáng tạo vào công việc nên giúp thúc đẩy hiệu suất làm việc đồng thời đem lại những cơ hội xuất sắc để thăng tiến trong sự nghiệp. Thời điểm này thuận lợi để người tuổi Mão chứng tỏ năng lực và khẳng định vị thế trong môi trường làm việc. Từ đó mở rộng khả năng được đề bạt hoặc tăng lương.

Sao may mắn chiếu rọi nên tài chính của người tuổi Mão hứa hẹn rộng mở, có thể thu về lợi nhuận đáng kể. Đó có thể là khoản thu nhập bất ngờ hoặc đạt được sự công nhận về mặt tài chính từ công việc. Sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và sự tôn trọng của lãnh đạo là nguồn động viên quý giá với người tuổi Mão.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay vui vẻ khi có chuyện tình cảm đẹp.

Công việc: Người tuổi Thìn mong ước công việc suôn sẻ, ổn định.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn mong đối phương vì bạn mà thay đổi tích cực hơn.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang dần thăng hoa, nhiều chuyện tình gắn bó cùng bạn.

Sức khoẻ: Biết lắng nghe người thân, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.