7 ngày tới (1/12-7/12): 3 con giáp phát tài bất ngờ, vận may đạt đỉnh, ví tiền căng tràn, càng ngày càng giàu

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 15:05

7 ngày tới (1/12-7/12), 3 con giáp sau tài vận khai thông, làm một hưởng mười, đón Tết ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Thân 

Tử vi 12 con giáp cho thấy 7 ngày tới (1/12-7/12), người tuổi Thân được đồng nghiệp giúp đỡ. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có người giúp đỡ, tương trợ khi việc làm không thuận lợi. 

Tình cảm: Tình cảm đào hoa, nhiều đối tượng trong cùng công ty theo đuổi. 

Tài lộc: Kiểm tra lại sổ sách, tránh thất thoát. 

Sức khoẻ: Thời gian dành cho thể thao không nhiều. 

7 ngày tới (1/12-7/12): 3 con giáp phát tài bất ngờ, vận may đạt đỉnh, ví tiền căng tràn, càng ngày càng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần với bản tính chăm chỉ, cầu tiến luôn âm thầm cố gắng và không thích khoe mẽ. Sớm muộn gì bản mệnh cũng sẽ đi đến thành công và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

7 ngày tới (1/12-7/12), người tuổi Dần sẽ được quý nhân trợ giúp, Tài tinh hỗ trợ giúp bản mệnh vượt qua khó khăn. Đặc biệt, người tuổi Dần gặp đúng thời của mình, bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, thu nhập không ngừng tăng mà thậm chí còn có thể trở nên giàu có.

7 ngày tới (1/12-7/12): 3 con giáp phát tài bất ngờ, vận may đạt đỉnh, ví tiền căng tràn, càng ngày càng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

7 ngày tới (1/12-7/12), tuổi Tý tự nhắc nhở bản thân cần phải kiên trì thực hiện tất cả các công việc trong kế hoạch. Con giáp này hiểu rằng nếu mình cứ bỏ dở giữa chừng công việc thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.

May mắn, nhờ có cát tinh phù trợ, bản mệnh có thể phát huy được sở trường của mình, vì thế mà được cấp trên đánh giá rất cao. Hãy coi đây là những nấc thang trên con đường thăng tiến của mình.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

7 ngày tới (1/12-7/12): 3 con giáp phát tài bất ngờ, vận may đạt đỉnh, ví tiền căng tràn, càng ngày càng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi

2 ngày nữa 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau vận may gõ cửa, phất lên giàu khủng khiếp, tình duyên lẫn tài chính đều hanh thông thuận lợi.

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