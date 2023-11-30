Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp có vận kim tiền, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), 3 con giáp sau có quý nhân đồng hành, đỏ hết phần thiên hạ, cuộc sống hanh thông giàu sang đủ cả.
- Tử vi 4 ngày tới (30/11 - 3/12), 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ
- Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng
Tuổi Dần
Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), người tuổi Dần nhớ mãi chuyện cũ, khó quên.
Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn chưa chuẩn bị kĩ lưỡng cho những công việc tương lai.
Tình cảm: Tình cảm mệt mỏi khi không thể quên được những chuyện đã qua.
Tài lộc: Nguồn kinh phí cho công việc đang hụt.
Sức khoẻ: Cẩn thận khi làm việc không nghỉ ngơi, ngủ để tái tạo năng lượng.
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn thông minh, lanh lợi. Họ biết tận dụng nhiều cơ hội để tạo dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Bản mệnh có thể công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ. Con giáp này được cả Thần Tài và quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi nên con đường thăng tiến vô cùng rộng mở.
Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền lại có cả quý nhân nâng đỡ. Nhờ đó, công việc và cuộc sống đều có sự cải thiện đáng kể.
Ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12, người tuổi Thìn đã đón nhận tin vui về tài chính. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện, bản mệnh chỉ cần nhanh chóng nắm bắt, vận dụng hết năng lực là có thể chạm tay đến thành công.
Tuổi Mão
Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), tuổi Mão có một ngày làm việc với đầu óc rất tỉnh táo, nghĩ ra nhiều ý tưởng mới khiến mọi người bất ngờ và khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, bất kể bản mệnh ở độ tuổi hay vị thế nào.
Có một vài cơ hội đầu tư đáng giá đang bày ra trước mắt con giáp này. Hãy tin tưởng bản thân và thử sức một lần xem sao, có thể bản mệnh sẽ thu được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.
Tiếc là trên phương diện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu bất ổn. Nếu đã tìm được nửa kia, bản mệnh nên bao dung và kiên nhẫn với nửa kia hơn, đừng soi mói những điều nhỏ nhặt và bắt đối phương phải nghe theo quan điểm của mình.
Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h
Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.