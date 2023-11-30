2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 13:05

2 ngày nữa 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau vận may gõ cửa, phất lên giàu khủng khiếp, tình duyên lẫn tài chính đều hanh thông thuận lợi.

Tuổi Thìn 

2 ngày nữa 1/12 và 2/12, người tuổi Thìn hôm nay thấu tình đạt lí, lí giải mọi người thấu hiểu. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn đạt được mục đích công việc, làm việc thận trọng. 

Tình cảm: Tình cảm đang có trắc trở, không có người thấu hiểu. 

Tài lộc: Thu nhập bình ổn, cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp đang có.   

Sức khoẻ: Nên học cách rèn luyện sức khoẻ, chăm chỉ ăn uống những món bổ dưỡng.    

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu luôn có khao khát làm giàu. Họ nhạy bén với cơ hội, kiên định với lựa chọn của mình. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, bản mệnh vẫn dư sức để trở thành đại gia. Người này tiến nhanh trên con đường công danh, hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Tử vi nói răng, cuối tháng 11/2023 là thời gian khó khăn, có nhiều biến động với người tuổi Dậu. Tuy nhiên, càng về cuối năm, bản mệnh càng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 2 ngày nữa 1/12 và 2/12, tuổi Dậu bước vào thời kỳ vượng phát, tài lộc dồi dào. Con giáp này làm đâu thắng đó, không gặp cản trở. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, được nâng đỡ hết sức. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể đại cát đại lợi, phát tài cực to.

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

2 ngày nữa 1/12 và 2/12, tài chính của tuổi Tỵ có những tín hiệu khá tích cực. Con giáp này có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy dũng cảm bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực mình chưa quen thuộc.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân có thể gặp được người ưng ý vào ngay ngày hôm nay, đáng mừng hơn nữa là người ta cũng có thiện cảm với bản mệnh. Hãy trò chuyện kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nếu đã có nửa kia, hai người có thể sắp xếp thời gian rảnh và rủ nhau cùng tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày. Nếu làm được như vậy, hẳn bản mệnh sẽ có những kỷ niệm khó quên, khiến quan hệ thêm gắn bó.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp có vận kim tiền, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp có vận kim tiền, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), 3 con giáp sau có quý nhân đồng hành, đỏ hết phần thiên hạ, cuộc sống hanh thông giàu sang đủ cả.

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