Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12, người tuổi Ngọ giỏi ăn nói, làm việc nhiều người yêu mến.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc bình ổn, luôn có góc nhìn cẩn thận khi làm việc.

Tài lộc: Mức thu nhập của bạn đang không ổn, khi chi tiêu hằng ngày quá nhiều.

Sức khoẻ: Nạp thêm các khoáng chất cho cơ thể, trẻ khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sống chân thành và trung thực. Bản mệnh luôn tỏ ra nghĩa khí và thân ái trong mọi cử chỉ, hành động và lời nói. Ngay cả khi gặp những người không mấy lương thiện, bản mệnh vẫn giữ được tấm lòng khoan dung, mở cửa trái tim để tha thứ mà không mảy may nghi ngờ.

Đối với người tuổi Hợi, sự thanh thản trong tâm hồn là kim chỉ nam cho cuộc sống. Đó chính là lý do vì sao bản mệnh luôn tìm cách làm đơn giản hóa mọi chuyện. Đối với bản mệnh được sống với những niềm vui là điều tuyệt vời nhất. Vì vậy bản mệnh sẵn sàng hy sinh một chút lợi ích cá nhân để bảo toàn sự êm đềm trong các mối quan hệ và tạo dựng bầu không khí yên bình xung quanh.

Người tuổi Hợi cũng có nhiều vận may và phúc đức trời cho, tài lộc luôn chảy vào cuộc đời bản mệnh. Con giáp này có khả năng vượt qua mọi thử thách bằng sức mạnh nội tại và ý chí kiên cường. Bản mệnh không bao giờ thiếu đi sự ủng hộ từ những mối quan hệ thân thiết, những người luôn sẵn lòng giúp bản mệnh giải quyết mọi vấn đề, khiến cho cuộc sống của bản mệnh trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ nay, 30/11 đến 30/12, tuổi Mùi sẽ được phân công phụ trách một vài công việc mới và có bản lĩnh khá vững vàng để bình tĩnh giải quyết. Cấp trên sẽ đánh giá bản mệnh rất cao thông qua hành động này.

Một số người sẽ phải hợp tác với đồng nghiệp nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Hãy nhớ thật khiêm tốn và chú ý thảo luận với mọi người, bản mệnh sẽ không gặp phải nhiều khó khăn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.