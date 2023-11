Cẩn thận 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/12): Tỵ lận đận đủ đường, Mùi đen cả tình lẫn tiền, Ngọ hao tài tốn của

Tài lộc: Thời gian cần nhiều để cải thiện tài lộc.

Sức khoẻ: Bên cạnh gia đình, ở cạnh nhau chăm sóc.

Tuổi Mùi

Từ khi sinh ra, người tuổi Mùi đã được các sao may mắn chiếu mệnh, mang trên mình vầng hào quang của phúc đức. Bản mệnh có mối quan hệ xã hội rộng lớn và đa dạng từ đó tạo nền móng vững chắc giúp bản mệnh vượt qua những sóng gió của cuộc sống.

Người tuổi Mùi yêu thích sự tự do và luôn mong muốn được khám phá mọi nơi trên thế giới. Bản mệnh giống như một ngọn lửa đầy nhiệt huyết, có thể lan tỏa sức sống đến mỗi nơi mà bản mệnh đặt chân tới. Điều này khiến cho bản mệnh nhận được sự mến mộ của những người xung quanh.

Có đôi lúc, người tuổi Mùi tỏ ra quá thẳng thắn và không ngại thể hiện bản thân mình. Thậm chí bản mệnh còn có chút hào nhoáng và đôi khi vô tình gây hiểu lầm. Tuy nhiên bản mệnh cũng sở hữu phúc khí dồi dào. Mỗi khi gặp khó khăn sẽ luôn có quý nhân xuất hiện kịp thời giúp biến nguy thành an, hóa xui thành may, giúp bản mệnh gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.

Tuổi Ngọ

5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/12), tài chính của tuổi Ngọ dư dả. Con giáp này có thể nhận được một phần thưởng nóng, khoản tiền này sẽ bổ sung vào thu nhập khiến túi tiền thêm phần rủng rỉnh.

Người làm ăn kinh doanh tìm được những khách hàng và đối tác mới đầy triển vọng. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh nhanh chóng nhận ra hiệu quả làm ăn. Đồng tiền đang chảy ào ào vào túi bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân có thái độ khá cởi mở với mọi người xung quanh, trong lòng bản mệnh thầm mong nửa kia hãy mau xuất hiện. Chính vì vậy, bản mệnh nhiệt tình hơn khi tham gia những buổi xem mắt do người thân giới thiệu.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.