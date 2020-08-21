Chiêm tinh 2020: sinh tháng 10 là cung gì?

Sinh tháng 10 là cung g ì? Để biết được mình sinh tháng 10 thuộc cung gì bạn nên xác định ngày sinh dương lịch của mình là ngày bao nhiêu. Khi tính cung sao cho 12 cung hoàng đạo sẽ tính theo ngày dương lịch nên nếu như ngày sinh của bạn là âm lịch thì bạn phải đổi sang ngày dương theo lịch vạn niên hoặc bằng một phần mềm nào đó. Sau đã biết được ngày sinh dương lịch của mình bạn hoàn toàn có thể biết được ngày sinh của mình tương ứng với cung sao nào theo bảng dưới đây:

Ngày sinh của bạn sẽ gắn kết cùng bạn trong suốt chặng hành trình cuộc đời cho đến mãi về sau. Mỗi ngày sinh khác nhau là một điều bí ẩn riêng dành cho chủ nhân của nó – là sự may mắn, hạnh phúc, giàu sang; cũng có thể là sự rủi ro, không may mắn, hay những lo toan, những u sầu không ai đoán trước được. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này vốn dĩ đã là một niềm hạnh phúc. Vậy hãy chứng minh cho tất thảy mọi người trên thế gian này thấy rằng, bạn thật sự là người đặc biệt.

Những người sinh vào tháng 10 thường rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Đối với họ tình cảm phải xây dựng trên sự chân thành không có chỗ cho những lời nói dối và sự đùa cợt.

Những người sinh vào tháng 10 là những người có khả năng ngoại giao và ứng xử khá tốt. Họ dễ dàng tạo dựng mối quan hệ dựa trên sự thân thiện của mình. Cũng vì thế mà họ có bề ngoài thu hút và tính cách của họ cũng thu hút như chính vẻ ngoài của mình vậy.

Những tính cách đặc trưng của người sinh tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái sinh vào tháng 10 có một vẻ ngoài rất đáng yêu đi kèm một trái tim vô cùng mong manh và dễ vỡ. Họ cần rất nhiều thời gian để chữa lành những vết thương lòng và cũng mất rất lâu để bắt đầu lại một mối quan hệ đổ vỡ.

Họ khá nồng nhiệt nhưng vẫn là một người dứt khoát, công bằng và sáng suốt.Những người sinh tháng 10 có bộ óc khá tinh tế, vì thế họ thường theo đuổi những lĩnh vực nghệ thuật.

3. Tháng 10 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo?

3.1. Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Nửa đầu tháng 10 thuộc cung Thiên Bình - Ảnh minh họa: Internet

Theo chiêm tinh học bạn có ngày sinh vào tháng 10 nếu có ngày sinh từ 23/9 đến 22/10 cụ thể sinh vào tháng 10: 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10 sẽ thuộc cung Thiên Bình – Libra. Biểu tượng của Thiên Bình chính là chiếc cân. Những người thuộc cung Thiên Bình thường có thể đưa ra những phán quyết tài ba và luôn thấu tình đạt lý, nhìn rõ hai mặt lợi hại của bất cứ vấn đề nào. Thiên Bình ghét nhất sự dối trá và luôn cầu toàn, những người sinh tháng 10 thuộc cung sao này rất thành đạt.Nhẹ nhàng và tinh tế là hai điều đầu tiên người ta thường dùng để nhắc về những cô gái chàng trai thuộc cung Thiên Bình có ngày sinh từ (23/9-23/10). Bạn có bao giờ thắc mắc những người thuộc cung Thiên Bình có những đặc điểm gì mà lại thu hút người khác đến thế?

Bạn đã bao giờ suy nghĩ xem bạn yêu những cô gái Thiên Bình vì điều gì? Họ đến từ vì sao nào mà lại đáng yêu đến thế? Hãy để bài viết của chúng tôi hôm nay trả lời hết cho những câu hỏi mà các bạn thắc mắc về cung Hoàng Đạo bí ẩn này nhé

Điểm đầu tiên gây ấn tượng bởi những người thuộc cung Thiên Bình chính là sự chân thành và biết lắng nghe người khác. Thiên Bình luôn cảm nhận nỗi niềm người khác bằng trái tim và chia sẻ bằng tấm lòng chân thật nhất.

Thiên Bình ưa thích những điều nhẹ nhàng ngọt ngào và lãng mạn. Vì thế thường có xu hướng nghệ thuật khá tốt, Thiên Bình cũng có cách chống đỡ với những khó khăn một cách rất bình thản, lạc quan và tràn đầy sức sống chính là cách Thiên Bình vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Thiên Bình cũng là những người khá thân thiện, họ dễ kết bạn và biết cách duy trì những mối quan hệ của mình. Tuy nhiên Thiên Bình lại là những người thiếu quyết đoán trong những lúc cấp bách và yêu cầu độ chính xác cao. Họ dễ bị chi phối bởi tình cảm lấn át lý trí và thường để lại những hệ quả không đáng có.

Với hình ảnh đại diện là chiếc cân, những người thuộc cung Thiên Bình đều muốn cân bằng và công bằng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sinh vào những ngày đầu tháng 10 thuộc cung sao Thiên Bình đại diện cho công lý, bạn sáng suốt trong mọi việc và cũng ít có đối tượng có thể qua mặt được bạn. Người thuộc cung sao này có khuynh hướng thích giao tiếp nhưng không thích sự tranh luận nhất là những tranh luận quá ồn ào, họ tuyệt đối không háo thắng, làm việc gì cũng thuận lợi và đạt kết quả cực tốt. Người thuộc cung sao Thiên Bình ít khi mắc sai lầm bởi họ luôn biết nhìn mọi việc thấu tình đạt lý, hiểu rõ hai mặt lợi hại, suy tính rất cẩn thận trước khi quyết định.

Tuy nhiên chính vì Thiên Bình có biểu tượng là chiếc cân nên những người thuộc cung sao này cũng rất dễ dao động nhưng đã xác định đúng rồi thì sự cân bằng này cũng nhanh chóng được thiết lập. Người sinh tháng 10 thuộc cung sao này làm việc một cách lặng lẽ nhưng hiệu suất lại rất cao, thân thiện, làm việc với tập thể cực tốt, được lòng mọi người. Thần thái của những người sinh tháng 10 cũng rất gợi cảm luôn thu hút được ánh nhìn của những người khác giới. Trong chuyện tình cảm bạn cũng luôn có được điều mà mình muốn, Thiên Bình rất chung tình và nhất là luôn chu đáo với người mình yêu thương. Thiên Bình cũng rất sợ sự cô độc nên nếu như đã có một nửa thì cũng khó lòng mà tách rời một nửa của mình. Đối với gia đình thì Thiên Bình luôn là mẫu hình lý tưởng trong các cung sao và không có quá nhiều biến động trong cuộc sống hôn nhân, tình cảm có thể đến muộn nhưng lại rất chắc chắn.

3.2. Cung Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Nửa cuối tháng 10 lại là cung Bọ Cạp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn chưa thấy được mình sinh tháng 10 là cung gì thì cũng đừng quá lo nha, bạn sinh vào tháng này nhưng nếu như thời gian sinh nằm trong khoảng từ 23/10 đến 21/11 cụ thể sinh những ngày cuối tháng 10: 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 sẽ thuộc cung Thiên Yết , Bọ Cạp, Thần Nông, Hổ Cáp – Scorpius với biểu tượng là con Bọ Cạp. Cung thứ 8 trong 12 cung Hoàng Đạo, Bọ Cạp hay Thần nông được đánh giá là cung Hoàng Đạo có nhiều điều bí ẩn nhất trong tổng số 12 cung.

Những người sinh tháng 10 thuộc cung Bọ Cạp hay còn gọi là Thần Nông - Thiên Yết - Hổ Cáp có trực giác khá nhạy bén, luôn suy xét cẩn thận mọi diễn biến có thể xảy ra, sức chịu đựng cực tốt, khó bị lừa gạt tuy nhiên cũng rất dễ nổi nóng và thù lâu nhớ dai. 3. Tính cách, tình yêu, sự nghiệp của những người sinh tháng 10 như thế nào? Ngay khi bạn đã biết ngày sinh của mình trong tháng 10 thuộc cung gì thì bạn cũng có thể dễ dàng thấy được tính cách, tình yêu và cả sự nghiệp của mình tương ứng với cung đó và xem tử vi hàng tuần của mình sẽ diễn ra như thế nào?... Những điểm ở Bọ Cạp luôn khiến người khác phải tò mò và không ngừng suy nghĩ. Hiểu được những thắc mắc của các bạn hôm nay trong bài viết của chúng tôi sẽ cùng điểm qua những điểm đặc biệt đó nhé!

Bọ Cạp là cung mang nhiều nét bí ẩn và quyến rũ bậc nhất trong 12 cung Hoàng Đạo. Sự im lặng và bản tính thâm trầm của Bọ Cạp khiến người khác không bao giờ có thể hiểu được hết những suy nghĩ của cung Hoàng Đạo này. Bọ Cạp thường có suy nghĩ rất chín chắn trước những quyết định của mình.

Khó khăn chưa bao giờ là thử thách không thể vượt qua của Bọ Cạp, với bản tính kiên cường và không chịu khuất phục Bọ Cạp có thể vượt qua được hầu hết những chướng ngại vật trên đường đi của mình.

Trong tình yêu Bọ Cạp là người chung thủy số một và yêu bằng trái tim cuồng nhiệt nhất. Không một cung hoàng đạo nào có thể so sánh bằng một góc của chàng trai Bọ cạp khi nói đến đam mê cháy bỏng. Bọ Cạp được cho là cuồng nhiệt nhất trong tất thảy và vì thế chính là nguyên liệu tình nhân tốt nhất mà bạn có thể có được. Cũng giống như Thiên Bình, Bọ Cạp thực sự rất chung tình và luôn hết lòng với người mình yêu. Tuy nhiên khi đã bị phản bội hoặc đi ngược lại với những gì mà cung sao này đã thỏa thuận thì cho dù là ai hay người nào thì cũng luôn được Bọ Cạp xử lý một cách triệt để.

Bọ Cạp là mẫu người nồng nhiệt và cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tháng 10 cung gì? Đối với những người sinh vào cuối tháng 10 thuộc cung Bọ Cạp, Thần Nông, Thiên Yết, Hổ Cáp là những người mạnh mẽ, biết làm chủ cảm xúc và lý trí. Những người thuộc cung sao này thường sống rất thật lòng, ghét sự dối trá, giả tạo và sống không xu nịnh. Bọ Cạp có năng lực lãnh đạo tuyệt vời nên những người mang biểu tượng của Bọ Cạp thường thăng quan tiến chức hoặc có những vị trí nhất định trong công việc.

Bạn cũng được mọi người tin tưởng bởi tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ và hết lòng với người xung quanh. Bọ Cạp không muốn gây chiến với những đối tượng khác nhưng một khi đã bị xúc phạm hoặc làm tổn thương thì không hề bỏ qua một cách nhẹ nhàng như những cung sao khác. Đa số những người có biểu tượng Bọ Cạp thường có tính hướng nội, không thích sự ồn ào, làm việc một cách độc lập và đạt được những mốc quan trọng khi đặt ra mục tiêu.

Qua bài viết này, bạn đã biết người sinh tháng 10 là cung gì chưa? Dù nắm giữ cung hoàng đạo nào, bạn vẫn là người rất tuyệt vời. Mong rằng với chuỗi bài viết về cung hoàng đạo, bạn sẽ phần nào hiểu bản thân hơn theo góc nhìn chiêm tinh học nhé.