3 con giáp có cẩn thận tới mấy vẫn bị tiểu nhân đeo bám, họa ập xuống đầu, làm chuyện gì cũng đổ bể

Chia buồn với 3 con giáp gặp đại hạn tháng cô hồn, tiền tài không cánh mà bay, sức khỏe sa sút nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp xui xẻo này sẽ phải cẩn trọng trong mọi điều, đừng vì một phút nông nổi nhất thời mà rước họa vào nhà, khổ cực trăm bề.

Không chỉ công việc trì trệ, làm ăn thua lỗ, Tý còn bị đồng nghiệp chơi xấu gây mất uy tín trong công việc. Thu nhập tuột dốc không phanh, lao tâm khổ tứ là thế nhưng vận đen vẫn không buông tha con giáp này.

Tháng cô hồn là thời điểm âm khí xung thiên, lành ít dữ nhiều nên người tuổi Tý ý thức được việc phải cẩn thận. Thế nhưng, dù đề cao cảnh giác đến mấy thì con giáp xui rủi này vẫn không tránh được đại họa đeo bám, tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại.

Trong chuyện tình cảm, nếu Tý cứ vô tâm hờ hững, vì quá chú tâm vào công việc mà quên quan tâm đến một nửa thì bạn ắt bị “đá”, trở về kiếp FA cô độc.

Thìn đừng hấp tấp kẻo họa ập xuống đầu, nợ nần chồng chất, trả mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người thông minh, cá tính và có gan làm giàu. Họ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và theo đuổi đam mê nên càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Tuy nhiên, Canh Tý 2020 người tuổi Thìn sẽ khá thăng trầm. Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên người tuổi Thìn phải trầy da tróc vảy, làm cật lực cả tháng 7 âm lịch nhưng tiền chẳng về tay.

Nếu đang có ý định buôn bán kinh doanh, Thìn hãy chờ sang tháng 8 âm lịch hẵng bắt tay vào thực hiện. Thìn đừng hấp tấp kẻo họa ập xuống đầu, nợ nần chồng chất, trả mãi không hết.

Nếu cứ bảo thủ, duy ý chí thì bạn sẽ phải trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 7 cô hồn người tuổi Dậu đã phải nếm trải trái đắng, bị một nửa “cắm sừng” không thương tiếc. Vừa làm ăn sa sút, lâm vào cảnh túng thiếu con giáp xui rủi này còn bị phản bội trong chớp mắt.

Sau khi đã đau khổ, đã khóc thương cho chính mình Dậu hãy vực dậy tinh thần. Đừng ngủ vùi trong quá khứ, cũng đừng để kẻ thay lòng kia hả hê trên nỗi đau đã gây ra cho bạn.

Trong công việc, Dậu hãy lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, cấp trên. Nếu cứ bảo thủ, duy ý chí thì bạn sẽ phải trả giá đắt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.