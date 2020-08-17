Top con giáp là CON CƯNG CỦA TRỜI, ví chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/08/2020 11:47

Tháng cô hồn được xem là tháng xui xẻo nhất năm, thế nhưng với 3 con giáp may mắn này thì đây lại là thời điểm phúc lộc chạm đỉnh, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

Mặc tháng cô hồn, những con giáp may mắn này vẫn hái ra tiền, được thần tài càng chiếu cố nồng hậu, đếm tiền mỏi tay cũng không hết trong 45 ngày tới. 

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực hết mình Hợi ắt nằm trên đống vàng, tiêu pha xả láng cũng không cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là người dĩ hòa vi quý, sống tình cảm, biết trước biết sau nên ai cũng quý mến, thương yêu con giáp thiện lương này. Tuy sống nghĩa tình nhưng Hợi không hề yếu mềm như vẻ ngoài. Họ mạnh mẽ, can trường và rất táo bạo trong công việc nên sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Từ đây đến hết tháng 7 âm lịch, con giáp giàu sang này sẽ liên tục được thần tài rót tiền vào túi, ví lúc nào cũng rủng rỉnh. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực hết mình Hợi ắt nằm trên đống vàng, tiêu pha xả láng cũng không cạn túi. 

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Không chỉ thu nhập tăng theo cấp số nhân, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu Mão còn tìm được chân ái của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, chịu thương chịu khó lại biết nghĩ cho người khác nên đời Mão chưa bao giờ làm mất lòng ai. Họ cư xử khôn khéo, ứng xử văn minh và làm việc cực khoa học nên từ đồng nghiệp đến cấp trên đều đánh giá cao năng lực của Mão.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 cho thấy, từ nửa cuối tháng 6 âm lịch đến hết tháng cô hồn những con giáp may mắn này sẽ đổi vận ngoạn mục. Không chỉ thu nhập tăng theo cấp số nhân, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu Mão còn tìm được chân ái của đời mình, hạnh phúc viên mãn. 

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Phúc lộc mà Thìn có được còn giúp họ có 3 năm tiếp theo vô cùng thuận lợi, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời tới không cản nổi, trong 45 ngày tới người tuổi Thìn sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, sờ tay đến đâu hóa vàng đến đấy. Con giáp này giỏi kiếm tiền đến mức mỗi dự án kinh doanh, buôn bán của họ đều khiến người khác an tâm, chẳng ai hoài nghi năng lực của Thìn.

Không chỉ 45 ngày tới mà cả năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ sung túc an nhàn, mua nhà sắm xe ầm ầm. Phúc lộc mà Thìn có được còn giúp họ có 3 năm tiếp theo vô cùng thuận lợi, ăn nên làm ra.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Những ngày cuối tháng 8/2020 nhờ được thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, cứ thế mà phất lên đổi vận.

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