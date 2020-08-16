Từ 12 giờ trưa ngày 17/8/2020: 3 con giáp bị hung tinh đeo bám, lành ít dữ nhiều, vận số đi xuống

Từ 17/8/2020 những con giáp xui xẻo này bị sao quả tạ chiếu mệnh, làm ăn thua lỗ, rước họa vào nhà, càng về cuối tháng vận số càng đen.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo nhất nửa cuối tháng 8/2020 này gia chủ phải đề cao cảnh giác, thận trọng trong mọi điều kẻo rước họa vào người, tán gia bại sản. Nửa cuối tháng 8/2020 do bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên Thìn lành ít dữ nhiều, khốn khổ trăm bề - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Những tháng đầu năm của người tuổi Thìn khá thuận lợi, họ ăn nên làm ra, đếm tiền sái tay cũng không hết. Tuy nhiên, chính vì giàu có, sung sướng nên Thìn chính là con mồi cho những kẻ ghen ăn tức ở bày mưu tính kế hãm hại, hạ bệ.

Nửa cuối tháng 8/2020 do bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên Thìn lành ít dữ nhiều, khốn khổ trăm bề. Để hạn chế thiệt hại tài chính, hóa hung thành cát, bảo vệ bản thân con giáp xui rủi này cần tránh xa thị phi, không cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc hay đầu tư kinh doanh kẻo mất trắng. Nếu không sớm thức tỉnh, nhận ra sai lầm của mình để hối lỗi thì Dần sẽ đánh mất người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Xui xẻo ập xuống đầu tới tấp khiến người tuổi Dần phải đối diện với những ngày cuối tháng 8/2020 trong thảm cảnh. Nỗ lực rất nhiều, phấn đấu không ngừng nhưng vì sai sót trong công việc nên Dần phải gánh món nợ cực lớn, bấy nhiêu tiền tích cóp đều đổ sông đổ bể.

Không chỉ vận tài lộc, công danh tuột dốc không phanh, chuyện tình cảm của Dần cũng chẳng như ý. Vì những hiểu lầm không đáng có mà Dần và một nửa liên tục cự cãi, giận hờn tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Nếu không sớm thức tỉnh, nhận ra sai lầm của mình để hối lỗi thì Dần sẽ đánh mất người mình yêu. Mão sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu vét sạch túi tiền, mất tất cả chỉ trong chớp mắt, trở tay không kịp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão nổi tiếng sống tình cảm, chân thành và rất thương người. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, không đòi hỏi đáp đền. Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên Mão lại bị chính những người mình tin tưởng lợi dụng, trục lợi bất chính. Từ 12 giờ trưa ngày 17/8/2020 Mão phải thật tỉnh táo, sáng suốt trước những quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu không, Mão sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu vét sạch túi tiền, mất tất cả chỉ trong chớp mắt, trở tay không kịp. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ 0 giờ ngày 1/8/2020: Top con giáp tài vận bùng nổ, vận khí xung thiên, trúng số phát tài Đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ ngày đầu tiên của tháng 8 đến cuối năm 2020, top con giáp may mắn này sẽ vượng lộc vượng tài, thăng tiến vượt bậc, của nả chất đống.

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