Tử vi tháng 9/2020: 3 con giáp tài vận bùng nổ, bất ngờ đổi vận, cuối năm phất lên ngoạn mục

Từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 những con giáp may mắn này sẽ bị mưa tài lộc ập xuống đầu, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, cuối năm ngập trong biển tiền.

Tháng 9 năm Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim, giúp top con giáp may mắn này đạp trúng hũ vàng, đắc tài đắc lộc, muốn nghèo cũng không được. Càng về cuối năm càng có tiền tiêu rủng rỉnh chính là vận may trời đã an bài cho Dần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, can trường và vô cùng tự tin vào chính mình. Thế nên, dù khổ cực trăm bề nhưng Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Họ dám chịu khổ, dám dấn thân và có khát khao vươn lên nên càng về hậu vận càng đắc tài đắc lộc, của nả đầy nhà.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, ngay ngày đầu tiên của tháng 9 con giáp giàu có này đã nhận tin vui tài lộc. Khoản lợi nhuận khổng lồ ùa vào két, thăng chức tăng lương, càng về cuối năm càng có tiền tiêu rủng rỉnh chính là vận may trời đã an bài cho Dần. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số những tháng cuối năm của Mão - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trời sinh Mão là người hiền lành, điềm đạm và cực khôn khéo trong đối nhân xử thế. Con giáp thiện lương này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn nên tích được nhiều công đức, hỷ sự tìm đến tận cửa.

Tử vi học dự báo, từ 1/9/2020 đến ngày cuối cùng của năm con giáp giàu sang này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số những tháng cuối năm của Mão. Tuất còn có cơ may trúng số đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Những tháng đầu năm khá chật vật, liên tục bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Tuất trầy da tróc vảy, nợ nần chồng chất. May mắn thay, nhờ có tài kinh doanh lại chăm chỉ, có trách nhiệm nên Tuất nhanh chóng lấy lại những gì đã mất chỉ trong thời gian ngắn. Từ tháng 9/2020 Tuất sẽ có tiền đầy túi, tình đầy tim, công danh sự nghiệp thăng tiến vùn vụt. Đặc biệt, Tuất còn có cơ may trúng số đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 vị trí lông mọc nhiều khiến chị em tự ti nhưng lại là điềm báo phú quý, ‘hút cạn’ lộc trời, cả đời sung túc Sách nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ càng có nhiều lông ở 3 vị trí này càng sở hữu may mắn hơn người, lộc lá bủa vây, cả đời không biết thiếu tiền là gì.

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