3 vị trí lông mọc nhiều khiến chị em tự ti nhưng lại là điềm báo phú quý, ‘hút cạn’ lộc trời, cả đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 15/08/2020 00:43

Sách nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ càng có nhiều lông ở 3 vị trí này càng sở hữu may mắn hơn người, lộc lá bủa vây, cả đời không biết thiếu tiền là  gì.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần dựa vào những đặc điểm nhân tướng học dưới đây bạn đã biết ngay mình có phải là người có số đại gia, cả đời an nhàn hưởng phúc lộc trời cho hay không.  

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Phụ nữ càng có nhiều lông mọc trên nốt ruồi càng may mắn phát tài, càng về hậu vận càng ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Lông mọc nhiều ở nốt ruồi

Nhân tướng học phụ nữ có nói, nếu trên cơ thể có lông mọc ở nốt ruồi thì bạn đang có trong tay lá bùa may mắn hiếm có khó tìm. Chẳng những giúp chủ nhân kiếm được bộn tiền, tài lộc ùa vào nhà ào ào, nốt ruồi có nhiều lông này còn mang lại vận tình duyên đỏ như son.

Cổ nhân có câu “Một lông cô quạnh, ba lông chủ phúc", ý chỉ phụ nữ càng có nhiều lông mọc trên nốt ruồi càng may mắn phát tài, càng về hậu vận càng ấm êm viên mãn, ngập trong nhung lụa. 

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Sau ngưỡng 30, người sở hữu nét phúc tướng này sẽ nằm trên đống vàng, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Lông mọc nhiều ở ngón chân

Để đảm bảo tính thẩm mỹ đa phần phụ nữ thường cạo phần lông ở ngón chân. Chị em nào trót có nhiều lông ở ngón chân sẽ vô cùng tự ti vì nghĩ như thế là không nữ tính.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng đấy lại là nét quý tướng giúp chủ nhân vượng lộc vượng tài, làm ăn vượng phát. Nhờ sống trách nhiệm, cẩn thận trong công việc nên sau ngưỡng 30, người sở hữu nét phúc tướng này sẽ nằm trên đống vàng, sung sướng như tiên. 

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Người sở hữu nét phúc tướng này cũng sẽ tự làm đại gia, tiền chất như núi - Ảnh minh họa: Internet

Lông mọc nhiều ở bụng

Mọc nhiều lông ở bụng là điều chẳng phụ nữ nào mong muốn, bởi như thế sẽ khiến chị em không tự tin khi diện trang phục hở rốn. Thế nhưng, nhân tướng học đã chỉ rõ, bụng được xem là kho tiền bạc nên càng có nhiều lông mọc ở đây gia chủ sẽ càng thành công vang dội, sự nghiệp thăng hoa, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực thì người sở hữu nét phúc tướng này cũng sẽ tự làm đại gia, tiền chất như núi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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