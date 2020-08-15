Tử vi 3 tháng cuối năm: 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tài vận xung thiên, trở thành đại gia bạc tỷ

Dù làm thuê hay làm chủ thì trong 3 tháng cuối năm những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, lắm của nhiều tiền, cứ thế mà giàu sụ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm trầy trật đủ đường nhưng từ tháng 9 đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, trở thành đại gia bạc tỷ. Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, tình duyên viên mãn là những gì Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet Top 1: Tuổi Mão Mão là người hiền lành, điềm đạm và chăm chỉ. Dẫu nếm trải vô số thất bại, bị đời vùi dập con giáp bản lĩnh này vẫn không từ bỏ ước mơ. Dám nghĩ dám làm, dám vượt qua chính mình để chiến thắng nghịch cảnh nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, đời sang trang mới.

Trong 3 tháng cuối năm, nhờ có thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc. Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, tình duyên viên mãn là những gì Mão nắm chắc trong tay. Thăng chức tăng lương, quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa với cơn mưa tài lộc chính là những gì trời đã an bài cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet Top 2: Tuổi Thìn Trời sinh người tuổi Thìn có số phú quý phát tài, chẳng cần lao lực vẫn có túi tiền rủng rỉnh, ví lúc nào cũng căng cứng. Canh Tý 2020 chính là thời điểm giúp Thìn có cơ may làm giàu, quơ tay đến đâu cũng hóa vàng hóa bạc, chẳng biết khổ là gì.

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 nhờ có ơn trên soi chiếu nên con giáp giàu có này sẽ một bước lên tiên. Thăng chức tăng lương, quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa với cơn mưa tài lộc chính là những gì trời đã an bài cho Thìn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền kiếm được chất như núi là thành công Hợi nắm chắc - Ảnh minh họa: Internet Top 3: Tuổi Hợi Thiện lương, dĩ hòa vi quý lại thông minh, biết tính toán nên người tuổi Hợi có cuộc sống ổn định, dư dả khi còn khá trẻ. Hơn cả, con giáp này còn tinh tế trong đối nhân xử thế, biết người biết ta nên ai cũng quý mến, thương yêu. Từ ngày 1/9/2020 đến cuối năm đời Hợi sẽ chuyển biến tích cực với vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền kiếm được chất như núi là thành công Hợi nắm chắc. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 9/2020: 3 con giáp tài vận bùng nổ, bất ngờ đổi vận, cuối năm phất lên ngoạn mục Từ ngày đầu tiên của tháng 9/2020 những con giáp may mắn này sẽ bị mưa tài lộc ập xuống đầu, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, cuối năm ngập trong biển tiền.

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