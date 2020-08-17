Tháng 7 cô hồn: Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp này vẫn nghênh tài đón lộc, thăng tiến ầm ầm, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 17/08/2020 00:48

Xem tử vi tháng cô hồn cho thấy, mặc ai đen đủi khốn cùng thì 3 con giáp may mắn này vẫn đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Sách tử vi 12 con giáp cho thấy, trong tháng 7 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, cứ thế mà phát tài. 

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Tuất cũng thăng hoa rực rỡ, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tuất

Tuất là người khéo léo, thông minh và vô cùng trách nhiệm trong công việc. Nhờ chí thú làm ăn, nhạy bén với thời cuộc nên dù tháng 7 cô hồn ai cũng khốn khó trăm bề, xui xẻo đủ đường thì con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc.

Đầu tháng được cát tinh soi chiếu, giữa tháng được trời Phật nâng đỡ, cuối tháng được thần tài rót lộc vào túi nên Tuất sẽ ngập trong biển tiền, sung sướng như tiên. Không chỉ tài vận, tình duyên của Tuất cũng thăng hoa rực rỡ, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn. 

con giap may man 2
Nghề tay trái cũng mang lại cho Sửu lợi nhuận khổng lồ, gánh tiền mỏi lưng cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, thật thà và vô cùng tử tế. Họ sống nghĩa tình, biết đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến thương yêu, bề trên chiếu cố nồng hậu. Bước chân vào tháng cô hồn, con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Mặc cho ai khổ cực, thất bại thì Sửu vẫn cứ thăng tiến ầm ầm, công danh xán lạn. Được cấp trên đánh giá cao nên Sửu ắt thăng chức tăng lương, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Nghề tay trái cũng mang lại cho Sửu lợi nhuận khổng lồ, gánh tiền mỏi lưng cũng không xuể. 

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Thân còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Có tham vọng, khát khao làm giàu nên dù sinh ra trong khổ cực thì Thân cũng sẽ phấn đấu miệt mài để trở nên giàu có. Trời cao không phụ lòng người, càng hăng say cống hiến con giáp tài năng này càng có nhiều cơ hội vươn xa, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Tháng 7 âm lịch năm Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Thân. Chẳng những tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ trong nháy mắt, Thân còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền đầy tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được ơn trên soi chiếu, thần Phật phù trợ nên 3 con giáp may mắn này sẽ rủng rỉnh bạc tiền, đời sang trang mới, muốn khổ cũng chẳng được.

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