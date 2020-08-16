Trong 7 ngày tới: 3 con giáp được trời Phật nâng đỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 16/08/2020 15:51

Nhờ được ơn trên soi chiếu, thần Phật phù trợ nên 3 con giáp may mắn này sẽ rủng rỉnh bạc tiền, đời sang trang mới, muốn khổ cũng chẳng được.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào túi là phúc phần của những con giáp may mắn ngút trời này trong 7 ngày tới.

Trong 7 ngày tới: 3 con giáp được trời Phật nâng đỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Chỉ cần chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình con giáp giàu sang này ắt làm 1 hưởng 10, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Thế nên, Tỵ chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình, ngược lại họ lấy sự nghèo khó của mình để làm mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Những tháng cuối năm Canh Tý 2020 sẽ mang lại cho Tỵ tài chính dồi dào, thăng tiến cực nhanh trong công việc.

Đặc biệt, trong 7 ngày tới nhờ được trời Phật nâng đỡ Tỵ càng đắc tài đắc lộc, làm ăn vượng phát. Chỉ cần chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình con giáp giàu sang này ắt làm 1 hưởng 10, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi. 

Trong 7 ngày tới: 3 con giáp được trời Phật nâng đỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, càng về cuối tuần hầu bao càng rủng rỉnh chính là cơ may Dần có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, can đảm và không sợ khốn khó nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị thế của mình chốn công sở. Chẳng những được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, con giáp tài năng này còn được đối tác hết lời ngợi khen, đánh giá rất cao.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, từ 17/8-23/8 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ liên tục hái lộc trời cho. Cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, càng về cuối tuần hầu bao càng rủng rỉnh chính là cơ may Dần có được. 

Trong 7 ngày tới: 3 con giáp được trời Phật nâng đỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 3
Từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành nhưng không hề khờ khạo. Người tuổi Mùi khiến ai cũng phải kiêng nể sự quyết đoán, khôn ngoan và mưu lược của mình. Ở những tình huống tưởng chừng như khó khăn đến bế tắc thì Mùi vẫn có thể tìm ra con đường mới tươi sáng cho đời mình.

Khổ tận cam lai, sau những xui xẻo thì bước sang tuần mới Mùi sẽ may mắn phát tài, làm ăn thuận lợi. Không chỉ 7 ngày tới, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ ngày đầu tiên của tháng 8 đến cuối năm 2020, top con giáp may mắn này sẽ vượng lộc vượng tài, thăng tiến vượt bậc, của nả chất đống.

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