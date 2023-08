Hờn đỏ mắt với 3 con giáp phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn, nằm duỗi mà ăn trong 15 ngày tới

Tiền ập vào nhà, vàng rải khắp sân, an nhàn hưởng lộc chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 8/2020.

Tài vận đỏ chót như son, tình duyên viên mãn ấm êm, hạnh phúc lưỡng toàn chính là những gì Sửu nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù và nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Sửu biết chớp lấy thời cơ để làm giàu. Vậy nên, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai, không cần sống bám thì Sửu vẫn dư sức tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.