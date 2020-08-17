Hờn đỏ mắt với 3 con giáp phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn, nằm duỗi mà ăn trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/08/2020 07:18

Những ngày cuối tháng 8/2020 nhờ được thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, cứ thế mà phất lên đổi vận.

Tiền ập vào nhà, vàng rải khắp sân, an nhàn hưởng lộc chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 8/2020. 

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Tài vận đỏ chót như son, tình duyên viên mãn ấm êm, hạnh phúc lưỡng toàn chính là những gì Sửu nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù và nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Sửu biết chớp lấy thời cơ để làm giàu. Vậy nên, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai, không cần sống bám thì Sửu vẫn dư sức tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 15 ngày tới nhờ có ơn trên soi chiếu, quý nhân tương trợ nên con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc. Tài vận đỏ chót như son, tình duyên viên mãn ấm êm, hạnh phúc lưỡng toàn chính là những gì Sửu đạt được.

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Tuất hãy cứ mạnh dạn dấn thân, kiên cường đeo đuổi mục tiêu của mình rồi bạn sẽ kiếm được bạc tỷ, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vì bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên người tuổi Tuất liên tục gặp họa thị phi, thất bại lắm phen trong những tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, từ giữa tháng 8 đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ lấy lại ánh hào quang, tự tạo phú quý cho chính mình.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Tuất sẽ một bước đổi đời, làm 1 hưởng 10. Thế nên, Tuất hãy cứ mạnh dạn dấn thân, kiên cường đeo đuổi mục tiêu của mình rồi bạn sẽ kiếm được bạc tỷ, đời sang trang rực rỡ. 

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Mùi hãy vững tin rằng chỉ cần bạn sống tử tế, ngay thẳng thì số phận ắt sẽ an bài những điều tốt đẹp nhất cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Điềm đạm, tinh tế và sống tình cảm nhưng trong công việc Mùi là người quyết đoán, can trường khiến ai cũng phải kiêng nể. Họ làm việc hiệu quả, dám thử sức bản thân ở môi trường mới nên ngày càng tài năng, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Song hỷ lâm môn, tiền đầy túi, tình đầy tim chính là phúc phần trời cho Mùi trong những tháng cuối năm 2020. Thế nên, Mùi hãy vững tin rằng chỉ cần bạn sống tử tế, ngay thẳng thì số phận ắt sẽ an bài những điều tốt đẹp nhất cho bạn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Xem tử vi tháng cô hồn cho thấy, mặc ai đen đủi khốn cùng thì 3 con giáp may mắn này vẫn đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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