Cẩn thận 3 ngày tới (14, 15 và 16/1), 3 con giáp tài lộc xuống dốc, tiền bạc lao đao, tiểu nhân đeo bám, tình duyên lao dốc

Cẩn thận 3 ngày tới (14, 15 và 16/1), cục diện Sửu Tuất tương hình mang đến một ngày không mấy suôn sẻ cho tuổi Sửu. Con giáp này có vị thế khá lớn ở nơi làm việc, nhưng chưa biết cách thu phục lòng người. Điều này khiến bản mệnh muộn phiền, mệt mỏi.

Con giáp này có phần cứng nhắc và cố chấp, nên thay đổi làm sao cho hợp tình mà hợp lý, chỉ có như vậy tuổi Sửu mới có thể hợp tác lâu dài với người khác và giúp công việc thêm phần trôi chảy. Tuy nhiên, tử vi ngày nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng trong chi tiêu bởi rất dễ mất tiền oan vì những khoản chi không rõ lý do.

Cẩn thận 3 ngày tới (14, 15 và 16/1), vận may sự nghiệp của bạn ở mức trung bình. Đầu óc bạn luôn hoạt động, nhưng khả năng hành động lại không mấy nổi bật! Kiếp tài ám vận còn là lời cảnh tỉnh các bạn tuổi Mão không nên tin tưởng người khác quá mức trong công việc coi chừng bị người ta hãm hại sau lưng mà không hề hay biết.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Hình ám vận, trong chuyện tình cảm, mặc dù có thể có những tranh cãi lớn tiếng, nhưng cả hai bên đều nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình sau đó, dần dần xoa dịu xung đột và củng cố mối quan hệ. Tình cảm bạn bè khá bất ổn vì xung đột quyền lợi, cảm thấy bất công vì Mão luôn là người hy sinh vì bạn bè nhiều nhất.

Con giáp tuổi Tý

Cẩn thận 3 ngày tới (14, 15 và 16/1), con giáp cho thấy, vận trình tuổi Tý bị Tương Hình án ngữ nên sự nghiệp gặp đôi chút khó khăn. Bạn không xây dựng được cho mình một kế hoạch công việc cụ thể, rõ ràng. Nên đôi khi, trong quá trình xử lý bạn khá loay hoay, dẫn đến việc gặp phải những sai lầm đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần sớm tìm ra cách khắc phục tình hình này để công việc được trơn tru. Cuối năm có rất nhiều việc phải làm, nếu không có một lộ trình rõ ràng, bạn sẽ để tốn rất nhiều thời gian để làm những việc chưa cần thiết vào lúc này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!