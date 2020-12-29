Cách hóa giải ngày tam nương để tránh những điều xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 29/12/2020 14:13

Tìm hiểu cách hóa giải ngày tam nương để tránh được những ngày xui xẻo, không may mắn trong những ngày này

Nội dung bài viết

Theo các quan niệm dân gian, ngày tam nương là một ngày không may mắn, có thể mang đến những điều xui xẻo cho bạn. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách hóa giải ngày tam nương trong nội dung bài viết sau đây.

Cach hoa giai ngay tam nuong
Cách hóa giải ngày tam nương để tránh những điều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là ngày tam nương?

Ngày tam nương được bắt nguồn từ đất nước Trung Quốc, tam nương ở đây là ám chỉ 3 người phụ nữ của Trung Hoa từ thời xa xưa là: Đát Kỷ, Muội Hỷ, Bao Tự - là những người đã làm sụp đổ 3 triều đại Trung Quốc trong giai đoạn trước Công nguyên.

Theo dân gian thì trong 1 tháng sẽ có 6 ngày tam nương vào các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Đây chính là các ngày sinh và ngày mất của 3 vị tam nương đã nêu ở trên. 

Cach hoa giai ngay tam nuong 1
Các ngày tam nương trong tháng (đánh dấu tròn) - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy tâm linh thì vào các ngày tam nương thường không mang đến may mắn cho mọi người như: người bình thường thì gặp những điều không may, người mới ốm dậy thì lại có dấu hiệu trở bệnh, người kinh doanh thì không có khách hàng…Vì vậy trong những ngày này, mọi người thường kiêng kỵ rất kỹ.

Những điều kiêng kỵ trong ngày tam nương 

Có rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngày tam nương mà mọi người không nên làm như: 

  • Không làm các công việc trọng đại

Những công việc trọng đại như: Làm nhà, cưới hỏi, xuất hành, khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng… đều cần tránh xa ngày tam nương. Theo quan niệm tâm linh khi làm các việc đại sự vào những ngày tam nương thì bạn sẽ không gặp thuận lợi, cụ thể như: cưới hỏi thì sau này vợ chồng hay lục đục, cãi cọ hay xuất hành thì mọi việc đều không như ý, bạn có thể phải quay lại nhà…

Cach hoa giai ngay tam nuong 2
Không nên xuất hành vào ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

  • Cẩn trọng khi đi lại ngoài đường

Vào ngày tam nương khi di chuyển trên đường, bạn cần có sự cẩn trọng, tránh va quẹt, tai nạn. Vì là ngày không nên xuất hành, nên bạn càng hạn chế ra đường thì càng tốt. 

  • Không xích mích, cãi cọ 

Trong ngày tam nương, bạn cần tránh để xảy ra những mâu thuẫn, xích mích dẫn đến cãi cọ bởi nó có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng mối quan hệ của bạn với người khác. Cụ thể như không cãi cọ với vợ/chồng, không cãi cọ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Cach hoa giai ngay tam nuong 3
Không xích mích, cãi cọ trong ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

  • Không quan hệ vợ chồng

Trong những ngày tam nương, bạn cũng ngừng việc quan hệ vợ chồng để tránh những điều không hay có thể xảy đến với cuộc sống hạnh phúc vợ chồng sau này. 

Cách hóa giải ngày Tam Nương 

Cách hóa giải ngày tam nương đơn giản nhất đó chính là bạn không nên làm những việc trọng đại vào trong ngày này như: không cưới hỏi, không ký kết hợp đồng, không khai trương, không xuất hành…

Tuy nhiên vì nhiều lý do bắt buộc bạn vẫn phải thực hiện các công việc quan trọng trong ngày này thì sẽ có một số phương pháp để hóa giải ngày tam nương không may mắn như sau: 

  • Bạn có thể áp dụng quan hệ tương khắc theo thuyết ngũ hành để làm thay đổi những điều không may mắn trong ngày tam nương. Ví dụ nếu ngày tam nương thuộc hành Thủy thì bạn lựa chọn giờ Thổ để hóa giải vì Thổ khắc Thủy. Hay ngày tam nương vào ngày Hỏa thì bạn chọn giờ Thủy để bắt đầu vì Thủy khắc Hỏa. 

Làm tương tự với các hành khác trong phong thủy, bạn sẽ không gặp những điều xui xẻo trong ngày này.

  • Sử dụng quan hệ tương sinh trong ngũ hành: Bạn cũng có thể vận dụng quan hệ tương sinh trong thuyết ngũ hành để khắc chế trong ngày tam nương. 

Ví dụ: Mộc sinh Hỏa, nếu ngày tam nương vào ngày Hỏa thì bạn lựa chọn giờ Mộc để hóa giải. Nếu ngày tam nương thuộc ngày Thủy thì bạn lựa chọn giờ Kim để hóa giải vì Kim sinh Thủy. 

Cach hoa giai ngay tam nuong 4
Vận dụng thuyết ngũ hành để hóa giải ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet
  • Thay đổi người chủ trì: Nếu trong ngày tam nương bạn không làm được những công việc trọng đại như cất nhà hay khai trương thì bạn có thể mượn tuổi người khác để hóa giải những điều xấu trong ngày này. 

Bạn chỉ việc lựa chọn những người thuộc cung tam hợp với mình để thay bạn khởi sự những công việc trọng đại. Ví dụ: Bạn tuổi Thìn thì có thể mượn người tuổi Tý hoặc tuổi Thân vì đều thuộc cung tam hợp là: Thân – Tý – Thìn. 

Nếu không lựa được người tam hợp thì bạn nên lựa những người có tuổi cũng như bản mệnh không xung khắc với mình. Ngoài ra nên lựa chọn những người vui tính, xởi lởi, gia đình hạnh phúc, thuận hòa để mượn tuổi của họ trong ngày tam nương sẽ mang đến nhiều may mắn cho bạn sau này. 

Bạn đã được tìm hiểu chi tiết về ngày tam nương và cách hóa giải, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn ở chính bạn. Dù phải làm bất cứ công việc gì trong ngày này hay bất kể những ngày khác thì bạn vẫn luôn cần có sự cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc. Khi đã chu toàn mọi việc thì chắc chắn sẽ không có sự xui xẻo nào có thể xảy đến với bạn. 

Cach hoa giai ngay tam nuong 5
Luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc bạn sẽ tránh được điều không may mắn trong ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu cách hóa giải ngày tam nương, tránh những điều không may mắn. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn luôn cảm thấy tự tin, may mắn vào tất cả các ngày trong năm mới 2021. 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Cách hóa giải vận xui trong nhà, nghênh đón may mắn, tài lộc

Cách hóa giải vận xui trong nhà, nghênh đón may mắn, tài lộc

Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy vận xui luôn đeo bám mình không buông. Lúc này, hãy áp dụng một số cách hóa giải vận xui trong nhà được chia sẻ trong bài viết dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   ngày tam nương và cách hóa giải cách hoá giải ngày tam nương hóa giải ngày tam nương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang