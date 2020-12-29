Cách hóa giải ngày tam nương để tránh những điều xui xẻo

Theo các quan niệm dân gian, ngày tam nương là một ngày không may mắn, có thể mang đến những điều xui xẻo cho bạn. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách hóa giải ngày tam nương trong nội dung bài viết sau đây.

Theo dân gian thì trong 1 tháng sẽ có 6 ngày tam nương vào các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Đây chính là các ngày sinh và ngày mất của 3 vị tam nương đã nêu ở trên.

Ngày tam nương được bắt nguồn từ đất nước Trung Quốc, tam nương ở đây là ám chỉ 3 người phụ nữ của Trung Hoa từ thời xa xưa là: Đát Kỷ, Muội Hỷ, Bao Tự - là những người đã làm sụp đổ 3 triều đại Trung Quốc trong giai đoạn trước Công nguyên.

Các ngày tam nương trong tháng (đánh dấu tròn) - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy tâm linh thì vào các ngày tam nương thường không mang đến may mắn cho mọi người như: người bình thường thì gặp những điều không may, người mới ốm dậy thì lại có dấu hiệu trở bệnh, người kinh doanh thì không có khách hàng…Vì vậy trong những ngày này, mọi người thường kiêng kỵ rất kỹ.

Những điều kiêng kỵ trong ngày tam nương

Có rất nhiều điều kiêng kỵ trong ngày tam nương mà mọi người không nên làm như:

Không làm các công việc trọng đại

Những công việc trọng đại như: Làm nhà, cưới hỏi, xuất hành, khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng… đều cần tránh xa ngày tam nương. Theo quan niệm tâm linh khi làm các việc đại sự vào những ngày tam nương thì bạn sẽ không gặp thuận lợi, cụ thể như: cưới hỏi thì sau này vợ chồng hay lục đục, cãi cọ hay xuất hành thì mọi việc đều không như ý, bạn có thể phải quay lại nhà…

Không nên xuất hành vào ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn trọng khi đi lại ngoài đường

Vào ngày tam nương khi di chuyển trên đường, bạn cần có sự cẩn trọng, tránh va quẹt, tai nạn. Vì là ngày không nên xuất hành, nên bạn càng hạn chế ra đường thì càng tốt.

Không xích mích, cãi cọ

Trong ngày tam nương, bạn cần tránh để xảy ra những mâu thuẫn, xích mích dẫn đến cãi cọ bởi nó có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng mối quan hệ của bạn với người khác. Cụ thể như không cãi cọ với vợ/chồng, không cãi cọ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Không xích mích, cãi cọ trong ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

Không quan hệ vợ chồng

Trong những ngày tam nương, bạn cũng ngừng việc quan hệ vợ chồng để tránh những điều không hay có thể xảy đến với cuộc sống hạnh phúc vợ chồng sau này.

Cách hóa giải ngày Tam Nương

Cách hóa giải ngày tam nương đơn giản nhất đó chính là bạn không nên làm những việc trọng đại vào trong ngày này như: không cưới hỏi, không ký kết hợp đồng, không khai trương, không xuất hành…

Tuy nhiên vì nhiều lý do bắt buộc bạn vẫn phải thực hiện các công việc quan trọng trong ngày này thì sẽ có một số phương pháp để hóa giải ngày tam nương không may mắn như sau:

Bạn có thể áp dụng quan hệ tương khắc theo thuyết ngũ hành để làm thay đổi những điều không may mắn trong ngày tam nương. Ví dụ nếu ngày tam nương thuộc hành Thủy thì bạn lựa chọn giờ Thổ để hóa giải vì Thổ khắc Thủy. Hay ngày tam nương vào ngày Hỏa thì bạn chọn giờ Thủy để bắt đầu vì Thủy khắc Hỏa.

Làm tương tự với các hành khác trong phong thủy, bạn sẽ không gặp những điều xui xẻo trong ngày này.

Sử dụng quan hệ tương sinh trong ngũ hành: Bạn cũng có thể vận dụng quan hệ tương sinh trong thuyết ngũ hành để khắc chế trong ngày tam nương.

Ví dụ: Mộc sinh Hỏa, nếu ngày tam nương vào ngày Hỏa thì bạn lựa chọn giờ Mộc để hóa giải. Nếu ngày tam nương thuộc ngày Thủy thì bạn lựa chọn giờ Kim để hóa giải vì Kim sinh Thủy.

Vận dụng thuyết ngũ hành để hóa giải ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi người chủ trì: Nếu trong ngày tam nương bạn không làm được những công việc trọng đại như cất nhà hay khai trương thì bạn có thể mượn tuổi người khác để hóa giải những điều xấu trong ngày này.

Bạn chỉ việc lựa chọn những người thuộc cung tam hợp với mình để thay bạn khởi sự những công việc trọng đại. Ví dụ: Bạn tuổi Thìn thì có thể mượn người tuổi Tý hoặc tuổi Thân vì đều thuộc cung tam hợp là: Thân – Tý – Thìn.

Nếu không lựa được người tam hợp thì bạn nên lựa những người có tuổi cũng như bản mệnh không xung khắc với mình. Ngoài ra nên lựa chọn những người vui tính, xởi lởi, gia đình hạnh phúc, thuận hòa để mượn tuổi của họ trong ngày tam nương sẽ mang đến nhiều may mắn cho bạn sau này.

Bạn đã được tìm hiểu chi tiết về ngày tam nương và cách hóa giải, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn ở chính bạn. Dù phải làm bất cứ công việc gì trong ngày này hay bất kể những ngày khác thì bạn vẫn luôn cần có sự cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc. Khi đã chu toàn mọi việc thì chắc chắn sẽ không có sự xui xẻo nào có thể xảy đến với bạn.

Luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi việc bạn sẽ tránh được điều không may mắn trong ngày tam nương - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu cách hóa giải ngày tam nương, tránh những điều không may mắn. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn luôn cảm thấy tự tin, may mắn vào tất cả các ngày trong năm mới 2021.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.