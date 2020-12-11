Cách hóa giải vận xui trong công việc như thế nào cho đúng?

Đời sống tâm linh vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống người dân ở nước ta. Đặc biệt là trong công việc, khi gặp các vấn đề khó khăn, vận xui thì không ít người tìm đến các hình thức tâm linh để thay đổi vận khí. Vậy cách hóa giải vận xui trong công việc là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Những loại bùa hộ mệnh ngày này không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn tiện dụng. Loại bùa này tồn tại dưới nhiều hình thức như: bùa xin ở các nơi tâm linh như chùa chiền, bùa may mắn cỏ ba lá… Mang loại bùa này bên mình sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm. Về mặt tâm linh, nó có thể giúp bạn hóa giải vận xui, biến nguy thành an.

Đây là cách hết sức đơn giản và ít tốn kém. Nếu bạn đang gặp những khó khăn trong công việc thì hãy thử thắp hương thường xuyên cho tổ tiên của mình. Điều này vừa giúp bạn an yên trong lòng vừa xua tan lo lắng, giúp công việc thuận lợi hơn.

Dọn dẹp nơi làm việc, nhà cửa

Việc bạn dọn dẹp phòng ốc, nơi làm việc sạch sẽ ngăn nắp cũng tương tự như việc bạn sắp xếp lại tâm trí mình, khiến suy nghĩ thông thoáng hơn. Về khía cạnh tâm linh, khi nhà cửa bừa bộn sẽ cản trở nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà. Khi dọn dẹp bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên gia để bố trí cho phù hợp phong thủy. Có như vậy thì vận xui trong công việc của bạn mới nhanh chóng được hóa giải.

Việc bạn dọn dẹp phòng ốc, nơi làm việc sạch sẽ ngăn nắp cũng tương tự như việc bạn sắp xếp lại tâm trí mình, khiến suy nghĩ thông thoáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc tốt

Làm việc thiện, việc tốt mỗi ngày là cách thức hóa giải vận xui lâu dài. Khi làm việc tốt bạn sẽ cảm thấy an yên. Đồng thời sẽ tích nghiệp thiện giúp bạn hóa giải những nghiệp xấu ở hiện tại và tương lai. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản như đối tốt với bản thân vì chỉ khi bản thân tốt lên, lành mạnh hơn mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Sau đó hãy mở rộng ra các công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người xung quanh một cách chân thành…

Làm việc thiện, việc tốt mỗi ngày là cách thức hóa giải vận xui lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Dùng đá phong thủy

Theo quan niệm phong thủy thì những loại đá quý phù hợp với gia chủ có sức mạnh xua đuổi nguồn năng lượng xấu. Nếu bạn chọn đúng loại đá, bố trí đúng nơi phù hợp thì sẽ mang lại may mắn trong công việc.

Ăn trứng vịt lộn

Theo quan niệm dân gian ở nước ta thì việc ăn vịt lộn có thể giúp đảo lộn vận khí. Bạn chỉ cần ăn theo quy tắc sau: ăn số trứng lẻ, ăn xong thì bóp nát vỏ trứng với ý nghĩa đảo lộn để vận xui bay đi.

Theo quan niệm dân gian ở nước ta thì việc ăn vịt lộn có thể giúp đảo lộn vận khí - Ảnh minh họa: Internet

Treo gương bát quái

Gương bát quái treo trong nhà hướng ra ngoài đường có tác dụng phòng tránh, hóa giải, xua đuổi nguồn năng lượng xấu. Việc này giúp cải thiện vận khí của ngôi nhà, giúp công việc của bạn thuận lợi hơn.

Ném muối qua vai trái

Tục lệ mua muối đầu năm đã có từ lâu trong dân gian, “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Câu này có ý rằng mua muối đầu năm sẽ giúp xua đuổi ma quỷ, tà khí giúp cả năm công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, bạn không cần thiết đợi đến đầu năm sau để mua muối giải vận. Bạn chỉ cần cầm một nắm muối hạt rồi ném qua vai trái của mình. Điều này có ý nghĩa là khi muối bay đi sẽ kéo những vận xui, đồng thời mang đến may mắn cho gia chủ.

Bạn chỉ cần cầm một nắm muối hạt rồi ném qua vai trái của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải vận đen trong kinh doanh

Nhiều người loay hoay tìm cách giải xui trong kinh doanh mà không biết bắt đầu từ đâu. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cách bên trên. Trường hợp bạn là người trong giới kinh doanh đã thực hiện những cách trên nhưng không hiệu quả thì có thể tham khảo 2 cách sau:

Thắp hương

Bạn chỉ cần bố trí những đồ thờ cúng đơn giản như: tiền bạc, giấy áo rồi tiến hành thắp nhang cầu khẩn thành tâm. Nếu bạn đang kinh doanh các dịch vụ ăn uống như nhà hàng, quán ăn thì nên đặt một tô cháo hoặc một số món ăn nhẹ ở ngoài, đặt trên một chiếc bàn sạch, lưu ý không cúng những món mặn. Đây là tục chào ghế, gia chủ chỉ cần đặt đồ ăn ở góc ngoài rồi thực hiện thủ tục cúng xin những cô hồn lảng vảng, người đã khuất trong gia đình.

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Xông nhà

Một trong những biện pháp được sử dụng trong giới làm ăn kinh doanh để hóa giải vận xui đó là xông nhà tẩy uế. Bạn có thể dùng bột trừ tà để tiêu khử, hóa giải phong long. Thông thường, bột tẩy uế được sử dụng trong các trường hợp sau: xả phong long quán, nhập trạch, dọn dẹp nhà mới, xông nhà xông đất mãi không được hoặc nơi kinh doanh, cửa hàng ế ẩm, buôn bán gần bệnh viện, nghĩa trang…

Bạn có thể dùng bột trừ tà để tiêu khử, hóa giải phong long - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận vai trò quan trọng trong công việc làm ăn của các hình thức xóa bỏ vận xui của tâm linh. Hơn hết, chúng giúp tâm trí mọi người bình yên và giảm lo lắng, chỉ riêng điều này thôi đã giúp cho công việc của chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, đừng quá tin vào chúng mà mê tín dị đoan. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách hóa giải vận xui trong công việc có thể giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.