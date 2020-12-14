Cách hóa giải vận xui trong nhà, nghênh đón may mắn, tài lộc

Tâm linh - Tử vi 14/12/2020 09:51

Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy vận xui luôn đeo bám mình không buông. Lúc này, hãy áp dụng một số cách hóa giải vận xui trong nhà được chia sẻ trong bài viết dưới đây!

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Vận xui hay vận đen là những điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu lỡ không may gặp phải vận xui trong cuộc sống thì bạn cũng đừng lo lắng. Chỉ với những cách hóa giải vận xui trong nhà đơn giản dưới đây, bạn có thể cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu từng cách một trong bài viết!

Cách hóa giải vận xui trong nhà bằng muối

Nhiều nền văn hóa cho rằng muối là thứ đem lại may mắn. Vì vậy, để loại bỏ vận xui, bạn có thể dùng 1 nắm muối rồi ném qua vai bên trái. Người ta quan niệm rằng ném muối qua vai bên phải sẽ khiến bạn gặp phải nhiều xui xẻo hơn.

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Cách hóa giải vận xui trong nhà bằng muối - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc bạn cũng có thể tắm nước muối nhằm xua tan vận đen. Chỉ cần cho 2 thìa canh muối vào bồn tắm nước nóng và thư giãn là được. Một phương pháp khác với muối mà bạn có thể thực hiện để xua đi vận đen chính là rắc muối vào góc phòng của bạn cũng như bên dưới bệ cửa sổ. Điều này sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh khỏi những xui xẻo.

Cách hóa giải vận xui bằng việc thắp hương

Thắp hương là một cách hiệu quả để xua đuổi tà khí và loại bỏ xui xẻo. Hãy chọn các loại hương có mùi thơm nồng như hoa nhài hay gỗ đàn hương. Nếu bạn muốn thắp nhiều hơn 1 nén hương, hãy thắp với số lẻ chứ đừng chọn số chẵn.

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Cách hóa giải vận xui bằng việc thắp hương - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gặp phải xui xẻo trong cuộc sống cá nhân, hãy thắp hương tại nhà. Di chuyển nén hương từ phòng này qua phòng khác sao cho khói hương bao phủ tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà. Còn nếu bạn gặp vận xui trong công việc thì hãy thắp hương ở nơi văn phòng làm việc.

Cách hóa giải vận đen bằng việc mang theo bùa

Bùa nhỏ là cách hay giúp bạn tránh được các vận xui trong cuộc sống. Bạn có thể đeo bùa trên cổ, tay hoặc bỏ túi. Một số loại bùa bảo vệ phổ biến gồm có:

  • Chìa khóa: Từ thời xưa, chìa khóa được sử dụng như 1 loại bùa may mắn. Bạn chỉ việc gắn 3 chiếc chìa khóa với nhau và mang theo bên mình thì sẽ mở được 3 cánh cửa là sức khỏe, tiền tài và tình yêu.
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Chìa khóa là một trong những bùa hóa giải vận xui - Ảnh minh họa: Internet
  • Cây lá chụm hoa, cỏ ba lá: Việc đeo cây lá chụm hoa, cỏ ba lá tươi hoặc 1 chiếc bùa có hình giống cỏ 4 lá là một phương pháp đem lại may mắn theo thần thoại Celtic. Mỗi lá của cỏ 4 lá đại diện cho một đặc tính may mắn: tiền tài, danh vọng, tình yêu, sức khỏe.
  • Móng ngựa: Móng ngựa được xem là vật mang lại may mắn, xua đuổi tà ma. Bạn có thể treo 1 chiếc móng ngựa trong nhà hoặc đeo mặt dây chuyền có hình móng ngựa. Lưu ý treo móng ngựa theo chiều 2 đầu hướng lên trên.

Cách hóa giải xui xẻo bằng việc đốt cây xô thơm

Đốt cây xô thơm là nhiều nền văn hóa sử dụng để xua đuổi tà khí. Phương pháp này còn được gọi là hun khói cây xô thơm.

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Cách hóa giải xui xẻo bằng việc đốt cây xô thơm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần mua 1 bó cây xô thơm hoặc một vài cây xô thơm rồi đốt chúng. Chúng sẽ cháy âm ỉ chứ không bùng lên. Bạn mang bó xô thơm đang cháy đi quanh nhà, vẫy cho hơi khói hướng ra xa khỏi người bạn đồng thời len lỏi vào tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà.

Bên cạnh đó, bạn hãy mở tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để nguồn năng lượng không tốt thoát khỏi ngôi nhà của bạn. Nếu muốn, bạn có thể đốt vài loại cỏ ngọt ngay sau đó để đưa nguồn năng lượng tốt vào nhà.

Cách hóa giải vận xui bằng pha lê và đá

Các loại pha lê hay đá được cho rằng có khả năng bí ẩn, giúp bảo vệ bạn cũng như xua đuổi nguồn năng lượng không tốt, đem lại sự may mắn cho bạn. Hãy đặt đá và pha lê trong nhà, văn phòng làm việc hoặc mang theo chúng bên mình.

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Cách hóa giải vận xui bằng pha lê và đá - Ảnh minh họa: Internet

Đá tourmaline màu đen sẽ giúp bảo vệ bạn tránh khỏi tà khí hay lời nguyền rủa của người khác. Đá thạch anh hồng giúp khuyến khích nguồn năng lượng tốt thay thế năng lượng xấu. Đá xà cừ giúp bảo vệ bạn khỏi các thế lực đen tối muốn hút cạn năng lượng tích cực của bạn. Đá thạch anh tím giúp bảo vệ bạn khi đi du lịch.

Một số loại đá khác được dùng để bảo vệ bạn khỏi tà ma hay năng lượng xấu như đá jasper, đá ngọc lam, hồng ngọc, đá citrine,…

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- Cách hóa giải vận xui trong công việc như thế nào cho đúng?

Hóa giải vận đen bằng cách dọn dẹp nhà cửa

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Hóa giải vận đen bằng cách dọn dẹp nhà cửa - Ảnh minh họa: Internet

Một ngôi nhà lộn xộn, bừa bộn sẽ ngăn cản năng lượng tốt và mang lại cảm giác xui xẻo. Hãy dọn dẹp nhà cửa bằng cách loại bỏ những thứ không còn sử dụng. Sau đó, lau dọn nhà cửa. Bên cạnh đó, hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất trong nhà hoặc sơn lại tường để mang lại sức sống tươi mới cho ngôi nhà.

Trên đây là một số cách hóa giải vận xui trong nhà mà bạn có thể tham khảo. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn trong cuộc sống!

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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