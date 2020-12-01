Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý hóa giải điềm xấu, tuổi Mùi tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 01/12/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp tuổi Tý hóa giải điềm xấu, họa thị phi. Tuổi Mùi tài lộc bùng nổ vượng sắc hơn mong đợi.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình như thế nào để đề phòng không mắc nhiều sai lầm.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý có công việc thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được thành công lớn như ngày hôm nay. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái giao cho nhiều chức vụ lớn. Hãy chuẩn bị tinh thần vượt qua mọi khó khăn để có được công danh như ý mình mong muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Sửu

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý hóa giải điềm xấu, tuổi Mùi tài lộc bùng nổ - Ảnh 1
Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Sửu tài giỏi hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Sửu là con giáp thông minh, có tài giỏi giang trong cách giải quyết vấn đề nên được nhiều người công nhận. Trong ngày bạn tha hồ thể hiện tài năng của mình mà không còn ai cản trở, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận niềm vui này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Dần

Vận trình tài lộc của bạn gặp nhiều trục trặc, tiền mất tật mang khiến tinh thần sa sút. Trong ngày, bạn bị người khác hãm hại, cản đường thăng tiến của mình nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhất là về chuyện tiền bạc, bạn làm một tiêu mười nên phải vay mượn tiền khắp nơi. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Mão

Đường tình duyên của bạn gặp nhiều trục trặc, mối quan hệ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bạn và một nửa không hiểu nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã, xung đột vì những điều nhỏ nhặt. Cả hai bất đồng quan điểm kèm theo việc không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ vô cùng gay gắt.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý hóa giải điềm xấu, tuổi Mùi tài lộc bùng nổ - Ảnh 2
Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Thìn hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Thìn hung cát đan xen khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Có rất nhiều thử thách khó khăn đổ về cùng lúc khiến vận trình của bạn lao đao, không nhận được nhiều sự giúp đỡ nên khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên bạn đừng nản lòng, hãy chăm chỉ, kiên trì để vượt qua giai đoạn này.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Tỵ

Được sao xấu chiếu mệnh nên Tỵ gặp khó khăn bủa vây khắp nơi. Hễ bước ra đường là họa từ trên trời rơi xuống khiến bạn chống đỡ không nổi. Trong ngày, bạn phải đối mặt với khá nhiều thử thách lớn, vì vậy hãy bình tĩnh, vững vàng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đón nhận tin vui liên tục đổ về, tiền bạc tiêu xài không hết. Bản mệnh tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, thảnh thơi ngồi không hưởng lộc trời cho. Những người tuổi Ngọ nên tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện những dự định tương lai của mình. Hãy thể hiện hết sức để được công nhận và đạt được nhiều thành tựu lớn.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý hóa giải điềm xấu, tuổi Mùi tài lộc bùng nổ - Ảnh 3
Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Mùi chú ý sức khỏe nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách. Tuy trong ngày có mắc nhiều lỗi sai nhưng yên tâm, bạn sẽ giải quyết được và khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Thân

Tuổi Thân chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn nhất từ trước đến giờ. Trong công việc, bạn không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ ai hãm hại, cản đường. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người nên có thể thoát ế, tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu hoa mắt chóng mặt vì phải suy nghĩ cách tiêu tiền sao cho hết. Bản mệnh nên cân nhắc trong việc chi tiêu. Dù kiếm nhiều tiền nhưng vẫn phải tiết kiệm để không ảnh hưởng đến vận trình của mình trong suốt một ngày. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý hóa giải điềm xấu, tuổi Mùi tài lộc bùng nổ - Ảnh 4
Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Tuất vui buồn lẫn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhiều tin vui buồn lẫn lộn, tiền bạc ở mức ổn định, không thiếu cũng không thừa. Trong công việc, bạn được công nhận nên cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người.

Tử vi thứ Tư ngày 2/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi mắc khá nhiều sai lầm lớn trong thời điểm này nên tinh thần sa sút trầm trọng. Vận tài chính của bạn có nhiều chuyện không hay. Bạn làm nhiều nhưng tiền "không cánh mà bay" không tiêu xài được gì khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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