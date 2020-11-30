Dự báo tháng cuối cùng của năm 2020: 3 con giáp làm chủ, 3 con giáp trả nợ không hết

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 13:00

Dưới đây là dự báo tử vi con giáp trong tháng cuối cùng năm 2020, kẻ tiền bạc tiêu không hết, người lại lận đận lao đao vì vướng nhiều khoản nợ lớn.

3 con giáp làm chủ

Tuổi Thân

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Thân là con giáp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có nhiều cơ hội phát triển công việc trong thời điểm này. Ngoài công việc chính, bạn còn có thể làm chủ, buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Nhờ có duyên buôn bán nên bạn bán một lời mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, phú quý. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng khá thuận lợi. Người độc thân thoát ế, người có gia đình người yêu ngày càng yêu thương nhau hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi con giáp, Thìn đạt được khá nhiều thành tựu khủng khiến đồng nghiệp nể phục. Nhờ bạn chăm chỉ, thông minh nên làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc cứ vơi rồi lại đầy. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Hãy mở lòng hơn để tìm được người như ý mình mong muốn.

Tuổi Mão

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Mão nhận được lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Mão gánh hết lộc lá khủng nhất của thiên hạ. Bạn bước ra đường là được quý nhân nâng đỡ, tiền chảy về túi tiêu không hết. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, hãy chuẩn bị đón nhận ý trung nhân đến với mình trong thời điểm đỏ rực này.

3 con giáp trả nợ không hết

Tuổi Dần

Dần là con giáp xui xẻo, vướng phải nợ nần khá lớn. Vì tin tưởng người khác đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên bạn tiền mất tật mang. Những khoản nợ của bạn chất đống, làm bao nhiêu cũng không thể chi trả hết được. Việc bạn làm đều không được công nhận, cố gắng nhiều nhưng lúc nào cũng khiến cấp trên khó chịu.

Tuổi Dậu

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Dậu đón nhiều chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Dậu vướng phải nhiều chuyện buồn, họa thị phi bủa vây kín lối. Bạn không được công nhận, tiền bạc làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Vì không tiết kiệm được gì nên bạn lâm vào tình cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, mệt mỏi bủa vây không cách nào giải tỏa được. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên chú trọng sức khỏe, đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Tuổi Tý

Tý gặp hạn nặng, đi ra đường nên cẩn thận xe cộ. Thời điểm này bạn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói để không gây nhiều họa trong công việc. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn để không có kẻ thứ ba chen vào đánh mất cuộc tình đẹp của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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