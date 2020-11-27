4 con giáp sở hữu 2 CAO: Tầm nhìn cao, trí tuệ cao, trời định số phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn sở hữu trí tuệ cao, tầm nhìn xa trông rộng nên ít khi thất bại. Bạn được trời định số phú quý, giàu sang. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên luôn có được sự nâng đỡ của quý nhân. Làm việc ở đâu, bạn cũng được đánh giá khá cao về tài năng xử lý công việc.

Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, được lãnh đạo xem trọng. Vì vậy mà có nhiều người tuổi Thìn làm sếp lớn, giàu có ngút trời. Nói chung bạn có cuộc sống giàu sang, không lo thiếu trước hụt sau đến cuối đời. Càng về tuổi trung niên càng hưởng vinh hoa phú quý, tiền tiêu không hết.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giỏi giang, thông minh hơn người. Bạn có trí tuệ vượt trội, học một hiểu mười nên sự nghiệp vô cùng thăng hoa, chạm đỉnh. Vận tài chính của bạn cũng khá khởi sắc, không bao giờ rơi vào tình cảnh túng thiếu hay phải vay mượn bất cứ ai. Bạn được mệnh danh là con cưng của Thần Tài nên tiền cứ hết rồi lại đầy, không lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Thân tha hồ tiêu tiền, hốt may mắn của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bạn khá thoải mái, tiền bạc không thiếu, tình cảm cũng đủ đầy. Nói chung vận trình của bạn khá vượng, không phải gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống. Nếu có cũng được quý nhân nâng đỡ nên vượt qua dễ dàng.

Tuổi Mùi

Mùi có số làm sếp lớn, tài năng tiếng nói được người khác tôn trọng. Cuộc đời bạn có nhiều khởi sắc, vụt sáng như sao khiến ai cũng nể phục. Trong công việc, bạn được đánh giá cao về tài năng xử lý những điều khó khăn nên được cấp trên xem trọng. Trong chuyện tình cảm, bạn may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp nên có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, có tài nhìn xa nên không gặp nhiều chuyện khó khăn không giải quyết được. Trời sinh bạn vốn phóng khoáng, nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Bạn đi đến đâu đều có được sự tín nhiệm, chào đón nhiệt tình đến đó.

Tý có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy còn có được nhiều cơ hội thăng tiến, mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Nói chung vận trình của bạn không thể nghèo được, vì khi khó khăn đều có người giúp vượt qua dễ dàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm