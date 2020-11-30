Từ ngày 1/12 – 15/12, 5 con giáp tiền chảy vào túi, bước ra đường là được nhận lộc lớn từ trên trời rơi xuống

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có tiền đổ về nhiều không đếm xuể. Bạn phải đau đầu, tính toán phải tiêu như thế nào mới hết. Bạn có khả năng ứng biến linh hoạt nên được nhiều người nể phục. Trong công việc, bạn luôn là người tiên phong, dẫn dắt mọi người làm việc, vượt qua khó khăn.

Nhờ vậy mà gây được ấn tượng khá tốt trong mắt cấp trên. Những người tuổi Mùi luôn giữ tinh thần cầu tiến nên công việc ngày càng thuận lợi, tài khoản tăng lên đều đặn.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn hễ bước ra đường là nhận lộc lớn trời ban. Bạn tìm ra được hướng đi mới cho mình nên công việc suôn sẻ, trôi chảy. Mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng được cải thiện, hóa giải hết những hiểu lầm trước đây.

Hãy tạo dựng mối quan hệ thật tốt để giúp đỡ nhau thăng tiến trong công việc. Về phần bạn, đừng ngồi lê đôi mách, tò mò chuyện của người khác. Đừng vướng vào những câu chuyện phiếm có hại cho mình.

Tuổi Tý

Tý đón nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp giàu có, được Thần Tài chiếu tướng nên tiền cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài. Tình thần của bạn trong thời điểm này khá tốt nên làm việc cũng thuận lợi hơn. Những khó khăn trước đây được hóa giải nên bạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong công việc bạn được đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục bạn nhiều hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện nhiều dự án được giao cho thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn.

Tuổi Dần

Dù có xảy ra nhiều sai sót nhưng không đáng kể, bạn có thể vượt qua dễ dàng mà không nhờ ai giúp đỡ. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều tin vui lớn từ công việc. Lương thưởng, chức vụ của bạn tăng lên đáng kể khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Bên cạnh đó tài chính cũng được cải thiện khá nhiều, không còn gặp chuyện vướng mắc, khó khăn như trước đây.

Tuổi Tuất

Tuất tha hồ hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên chuẩn bị tinh thần để đón lộc lớn đổ về đầy túi. Bạn kiếm tiền khá đỉnh nên nhiều người cảm thấy vô cùng nể phục. Thời điểm này, bạn có thể thực hiện được nhiều dự án được giao. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện tài năng của bản thân một cách trọn vẹn nhất. Những công việc bạn phụ trách đều vô cùng thuận lợi, hãy vui vì điều này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm