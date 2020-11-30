Từ ngày 1/12 – 15/12, 5 con giáp tiền chảy vào túi, bước ra đường là được nhận lộc lớn từ trên trời rơi xuống

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, tiền chảy vào túi không thoát đồng nào, hễ bước ra đường là nhận được lộc lớn từ trên trời rơi xuống từ ngày 1/12 – 15/12.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có tiền đổ về nhiều không đếm xuể. Bạn phải đau đầu, tính toán phải tiêu như thế nào mới hết. Bạn có khả năng ứng biến linh hoạt nên được nhiều người nể phục. Trong công việc, bạn luôn là người tiên phong, dẫn dắt mọi người làm việc, vượt qua khó khăn.

con giap may man 1
Mùi là con giáp may mắn bậc nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy mà gây được ấn tượng khá tốt trong mắt cấp trên. Những người tuổi Mùi luôn giữ tinh thần cầu tiến nên công việc ngày càng thuận lợi, tài khoản tăng lên đều đặn.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn hễ bước ra đường là nhận lộc lớn trời ban. Bạn tìm ra được hướng đi mới cho mình nên công việc suôn sẻ, trôi chảy. Mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng được cải thiện, hóa giải hết những hiểu lầm trước đây.

Hãy tạo dựng mối quan hệ thật tốt để giúp đỡ nhau thăng tiến trong công việc. Về phần bạn, đừng ngồi lê đôi mách, tò mò chuyện của người khác. Đừng vướng vào những câu chuyện phiếm có hại cho mình.

Tuổi Tý

con giap may man 2
Tý đón nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tý là con giáp giàu có, được Thần Tài chiếu tướng nên tiền cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài. Tình thần của bạn trong thời điểm này khá tốt nên làm việc cũng thuận lợi hơn. Những khó khăn trước đây được hóa giải nên bạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong công việc bạn được đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục bạn nhiều hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện nhiều dự án được giao cho thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn.

Tuổi Dần

Dù có xảy ra nhiều sai sót nhưng không đáng kể, bạn có thể vượt qua dễ dàng mà không nhờ ai giúp đỡ. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều tin vui lớn từ công việc. Lương thưởng, chức vụ của bạn tăng lên đáng kể khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Bên cạnh đó tài chính cũng được cải thiện khá nhiều, không còn gặp chuyện vướng mắc, khó khăn như trước đây.

Tuổi Tuất

con giap may man 3
Tuất tha hồ hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên chuẩn bị tinh thần để đón lộc lớn đổ về đầy túi. Bạn kiếm tiền khá đỉnh nên nhiều người cảm thấy vô cùng nể phục. Thời điểm này, bạn có thể thực hiện được nhiều dự án được giao. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện tài năng của bản thân một cách trọn vẹn nhất. Những công việc bạn phụ trách đều vô cùng thuận lợi, hãy vui vì điều này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 con giáp nữ trúng số đào hoa đỏ rực, lấy được chồng đại gia trong cuối năm nay

5 con giáp nữ trúng số đào hoa đỏ rực, lấy được chồng đại gia trong cuối năm nay

Dưới đây là những con giáp nữ có số đào hoa đỏ rực, lấy được chồng đại gia nên cuộc sống lên hương, tận hưởng vinh hoa phú quý trong cuối năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'