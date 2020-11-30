Bị sao Thất Sát chiếu mệnh, 5 con giáp này trúng họa đen, tiền mất tật mang đúng 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, đen đủ đường vì bị sao Thất Sát chiếu mệnh trong đúng 30 ngày tới, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt nhiều điều khó khăn đến với mình.

Tuổi Mão

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Mão là con giáp xui xẻo trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, bị sao xấu chiếu mệnh không chỉ ảnh hưởng công việc, mà còn khiến sức khỏe của bạn vô cùng sa sút. Trong thời điểm này, bạn trúng họa đen từ trên trời rơi xuống. Tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trước đây đều không cánh mà bay, thất thoát nhiều. Không những vậy còn lâm vào tình cảnh thiếu nợ, không thể trả hết được. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý, mối quan hệ xảy ra nhiều xung đột, mâu thuẫn không giải quyết được.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp xui xẻo, vướng họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách vì chậm trễ việc được giao. Bên cạnh đó còn gây ra nhiều sai sót khiến bạn gặp nhiều họa, lương thưởng giảm sút rõ rệt. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên thận trọng hơn, cẩn thận lời ăn tiếng nói để không khiến nhiều người chán ghét.

Tuổi Hợi

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Hợi đen đủi đủ đường trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp đen đủi đủ đường, làm một tiêu mười nên lâm vào tình cảnh mượn nợ ngập đầu. Những việc bạn làm đều khiến cấp trên, đồng nghiệp khó chịu. Trong thời điểm này, bạn khá nhút nhát, không có ý chí học hỏi nên khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng về bạn. Hãy cẩn thận hơn để không ảnh hưởng đến vận trình sau này của mình.

Tuổi Mùi

Mùi vướng vào những tranh chấp, kiện tụng khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi. Trong công việc, bạn không được công nhận, làm bao nhiêu cũng không đạt được thành tựu xứng đáng. Bên cạnh đó còn vướng phải họa từ trên trời rơi xuống khiến tinh thần sa sút. Thời điểm này, bạn làm việc quá sức nên ảnh hưởng đến sức khỏe, thường xuyên ăn không ngon ngủ không yên.

Tuổi Dậu

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Dậu bị hãm hại, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên cẩn thận những người thân thiết với mình. Đừng tin tưởng bất cứ ai đầu tư trong thời điểm này vì có thể sẽ tiền mất tật mang, không bao giờ trả hết được. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn lớn đến với mình. Khi vượt qua được, vận trình của bạn sẽ được cải thiện nhiều hơn. Bên cạnh đó cũng nên bảo vệ sức khỏe của mình, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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