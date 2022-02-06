Bước tới cuối tháng 2/2022, những con giáp sau nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa'

Tâm linh - Tử vi 06/02/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu "gõ cửa" vào cuối tháng 2/2022.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này tài lộc "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau. 

Chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình, được giới thiệu hoặc vô tình bắt gặp được những đối tượng tiềm năng. Những cặp đôi được "hâm nóng" và mặn nồng hơn trước, nhờ đó mà bạn luôn cảm thấy tự tin, có động lực hơn rất nhiều để vun vén hạnh phúc lứa đôi.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc của tuổi Thìn đang diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Những ai cầm tinh con Khỉ vốn nhiệt tình, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm. Đồng thời, bạn cũng rất năng nổ trong công việc, có tham vọng và chí hướng riêng. Trong tháng này, vận trình sự nghiệp của bạn vô cùng rực rỡ và thuận lợi, có tiến triển tốt. Mọi việc đều được xử lý suôn sẻ, thu về lợi ích bất ngờ. Bạn nên nắm bắt thời điểm này để tạo nên những cú bứt phá mạnh mẽ.

Về tình duyên cũng bội thu, không chỉ gặp được người yêu lý tưởng mà bạn còn sớm giải quyết được vấn đề độc thân. Bạn được hưởng khoảng khắc hẹn hò say đắm. Do đó, nếu bạn gặp được người tình trong mộng thì hãy đi chơi nhiều hơn trong những thời gian rảnh rỗi của mình.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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