Top 3 con giáp 'số hưởng' như 'gà hóa phượng hoàng', công danh leo dốc, đếm tiền mỏi tay trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 05/02/2022 14:29

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "gà hóa phượng hoàng", công danh leo dốc, đếm tiền mỏi tay trong 3 tuần tới.

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của con giáp này sẽ có sự cải thiện rõ rệt, tăng trưởng hơn hẳn những tháng trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi tích cực. Bạn có thể được tăng lương, nhận được khoản tiền thưởng lớn bất ngờ hoặc chuyện làm ăn kinh doanh ngày một phát đạt. Ngoài ra, nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ. Nếu đang ấp ủ dự định nào đó liên quan tới làm giàu, bạn nên triển khai ngay bởi đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn này sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ các quý nhân phù trợ ở mọi độ tuổi, từ tiền bối đến hậu bối. Họ không chỉ đem lại cơ hội thay đổi nghề nghiệp, hợp tác, các mối làm ăn, quan hệ, mà còn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều về vật chất, tài nguyên. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm quyền lực, có khả năng thăng chức hoặc đạt được vị trí mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất gắn bó.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày càng bay cao, kéo theo đó là chính là những khoản thu nhập tăng lên vô kể. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp của mình lên tầm cao mới. Sẽ có nhiều công ty với chế độ đãi ngộ tốt, vị trí cao chào đón bạn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc bán thời gian, kinh doanh làm thêm bên ngoài.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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