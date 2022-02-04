Vận trình hanh thông trong 2 tuần tới, những con giáp sau thu vén hết vận may, tài khoản nhảy số không ngừng, thành công nắm trọn trong tay

Tâm linh - Tử vi 04/02/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vén hết vận may, tài khoản nhảy số không ngừng, thành công nắm trọn trong tay trong 2 tuần tới.

Tuổi Sửu

Trong 2 tuần tới, con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. Đối với người độc thân, bạn sẽ thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau. Vậy nên, bạn cần cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, mấy tháng tới có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được "nửa kia" thích hợp.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Những người thuộc con giáp này sẽ có khởi đầu của năm mới tràn đầy may mắn. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Gia đình thuận hòa cũng tạo động lực để mệnh chủ yên tâm theo đuổi những điều mình muốn.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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