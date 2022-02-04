Thần Tài giữ cửa từ ngày 6/2/2022, những con giáp sau sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, sớm trở thành 'đại gia đất đai'

Tâm linh - Tử vi 04/02/2022 17:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sự nghiệp vượng phát, tiền đổ "ào ào" như mưa, sớm trở thành "đại gia đất đai" từ ngày 6/2/2022.

Tuổi Dần

Từ ngày 6/2/2022, con giáp may mắn này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Thêm vào đó, thời gian tới sẽ là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc khả quan hơn. Không chỉ vậy, bạn còn sáng tạo và phát triển được những ý tưởng mới trong công việc, mở rộng mối quan hệ ngoại giao. Điều này sẽ là tiền đề phát triển cho sự nghiệp của bạn trong năm Nhâm Dần 2022.

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết. 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này sẽ được Thần Tài bảo hộ, có cơ hội thăng tiến và tăng lương trong sự nghiệp, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ, cuối cùng họ cũng có thể đạt được điều mình muốn. Sự nghiệp ổn định kéo theo tài lộc cũng tăng dần, đây cũng là cơ hội tốt để bạn làm giàu cho bản thân. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Bạn sẽ ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà, sung túc an nhàn.

Vận trình của bạn khá ổn, nhất là với những người còn đang độc thân hay đang tìm kiếm "một nửa" của mình. Bạn cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những người đã lập gia đình, con giáp này sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện kinh doanh của người tuổi Ngọ được Thần Tài nâng bước nên khá thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, khách hàng ra vào nườm nượp, lúc này bạn có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô kinh doanh. Đặc biệt trong thời gian tới, không những được quý nhân phù trợ mà còn có đại phú đại quý nối tiếp nhau, tiền bạc rủng rỉnh, tự nhiên tâm trạng phấn chấn, sự nghiệp phát triển theo đường hướng tốt.

Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển đáng mừng khi lứa đôi ngày một xích lại gần nhau hơn. Nhờ có Tam Hội tác động mang tới nhân duyên tốt đẹp để bạn có thể gặp gỡ người nào đó, nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình. Đối với những người độc thân, bạn có thể gặp gỡ những người bạn mới trong các buổi họp mặt gia đình hay trong những cuộc đi chơi cùng bạn bè.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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