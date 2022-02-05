Trời sinh phú quý từ ngày 7/2/2022, những con giáp sau vàng bạc đầy ắp, thăng hoa cả tiền lẫn tình, sớm mua nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 05/02/2022 15:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vàng bạc đầy ắp, thăng hoa cả tiền lẫn tình, sớm mua nhà mua xe từ ngày 7/2/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có sức quyến rũ và khí chất nổi bật, khó lẫn, nhưng đồng thời lại rất nghiêm khắc với bản thân. Tài vận sẽ trở nên hanh thông và sáng sủa hơn trước rất nhiều. Bạn có thể đón nhận nhiều tin vui đến với gia đình mình, đồng thời, gặt hái thành công trên con đường kiếm tiền. Cả quyền lực và tài lộc của bạn đều hứa hẹn phát triển, đời sống vật chất được nâng cao. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có một tháng sung túc và phát tài phát lộc.

Gia đình là nơi con giáp này hướng về, tìm kiếm những phút giây hạnh phúc, thư thái bên người thân. Đây cũng là ngày mà bạn nghĩ về những cột mốc quan trọng của cuộc đời, cũng như những hồ nghi của riêng bản thân mà bạn buộc lòng phải đối mặt và giải quyết chúng.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, mấy tháng tới có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Trong chuyện tình cảm mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Bạn có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của một mối quan hệ mới chớm nở. Chẳng có quy định về việc phải hẹn hò bao lâu mới nên tiến thêm một bước. Trực giác của bạn trong thời này khá là tốt, vì vậy đừng để những lời khuyên không thiện chí làm hỏng việc của bạn.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian tới sẽ hứa hẹn đem đến nhiều điều tốt lành cho con giáp này trong công việc kinh doanh. Mọi người rất vui vẻ muốn được hợp tác với bạn. Khi tham gia thỏa thuận, bạn có thể mạnh dạn đưa ra cách yêu sách của mình, nhưng khi chốt thỏa thuận, hãy đảm bảo rằng cả hai bên đều được lợi. Lúc này, xây dựng uy tín quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền sẽ đến với bạn nhưng chưa phải lúc này. Thành công của bạn trong năm nay là loại thành công đến từ từ, đừng mong đợi phát tài chỉ trong chốc lát.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được "nửa kia" thích hợp.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài giữ cửa từ ngày 6/2/2022, những con giáp sau sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, sớm trở thành 'đại gia đất đai'

Thần Tài giữ cửa từ ngày 6/2/2022, những con giáp sau sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, sớm trở thành 'đại gia đất đai'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sự nghiệp vượng phát, tiền đổ "ào ào" như mưa, sớm trở thành "đại gia đất đai" từ ngày 6/2/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 32 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 38 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót