Bước sang tuần mới, 4 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, phú quý sang giàu, trở thành đại gia  

Tâm linh - Tử vi 22/11/2020 05:01

Sách tử vi 12 con giáp có nói, bước sang tuần mới top con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền tài dư dả, đổi đời sau một đêm.

Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, tiền ùa vào két chính là phúc phần trời đã an bài cho 4 con giáp may mắn ngút trời này trong tuần tới. 

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Càng biết đối nhân xử thế, chớp lấy thời cơ Mùi càng lắm của nhiều tiền, cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi kiệm lời, điềm đạm và không thích phô trương. Dù cực thông minh, có gan làm giàu và kiếm được nhiều tiền nhưng Mùi chưa bao giờ hống hách hay lên mặt với bất cứ ai. Cứ làm tốt việc của mình, nỗ lực không ngừng nên chẳng cần cậy nhờ ai con giáp giàu có này vẫn sung túc đủ đầy, tiền tài viên mãn.

Tử vi tuần mới có nói, trong tuần tới con giáp may mắn này sẽ vạn sự hanh thông, muốn gì được nấy. Càng biết đối nhân xử thế, chớp lấy thời cơ Mùi càng lắm của nhiều tiền, cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa. 

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Hỷ sự lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần trời cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, chịu thương chịu khó và không sợ khổ cực. Dù nếm trải vô số gian truân nhưng Sửu vẫn vững vàng bước tiếp, kiên định với mục tiêu đã đề ra nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Bước sang tuần mới, dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh Sửu cũng có thu nhập tăng vượt trội, tiền tài lũ lượt chui vào tú. Hỷ sự lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần trời cho Sửu. 

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Trong tuần mới, con giáp giàu sang này sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khôn ngoan, bản lĩnh, có chí tiến thủ nên Tỵ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, không biết nghèo là gì. Dù giàu có, sung sướng nhưng Tỵ không kề xem thường người khác mà luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Không so đo tính toán, không tranh đoạt với ai nên Tỵ sẽ bước lên đỉnh vinh quang của đời mình, càng chí thú làm ăn càng lắm của nhiều tiền. Trong tuần mới, con giáp giàu sang này sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn. 

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Con giáp giàu có này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền chất như núi, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống tình cảm, chân thành và trách nhiệm trong công việc lẫn cuộc sống nên Tuất gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, đối tác. Đây chính là lý do vì sao dù không có ai “chống lưng” nhưng Tuất vẫn thăng chức tăng lương ầm ầm.

Khổ tận cam lai, từ tuần tới trở đi con giáp giàu có này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền chất như núi, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ gánh tiền mỏi lưng, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

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