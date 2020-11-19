Hờn đỏ mắt với 4 con giáp tài vận bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, thành công ồ ạt ập đến cản không nổi trong tháng 12/2020

Tâm linh - Tử vi 19/11/2020 07:12

Thời tới không cản nổi, 4 con giáp giàu có hơn người, tài vận rực rỡ, của nả nối đuôi nhau chui vào két, tháng 12/2020 trở thành đại gia bạc tỷ.

Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 12 năm Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ cứ thế mà phất, thần tài rót lộc ầm ầm, càng về cuối năm càng giàu sụ. 

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Chẳng những tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, độc lập và chưa bao giờ cho phép bản thân dựa dẫm vào bất cứ ai. Có ý chí vươn lên, ham học hỏi và dám nghĩ dám làm nên ngay từ thuở độc thân con giáp giàu sang này đã có của ăn của để, sự nghiệp hanh thông hơn người.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, đây chính là năm mang lại may mắn ngút trời cho Dần. Đặc biệt, chỉ cần bước vào tháng 12 đời Dần sẽ sang trang mới. Chẳng những tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, thở cũng ra tiền chính là phúc phần trời cao an bài cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người thông minh, kiên định và sống thiện lương. Dù chỉ là người dưng nước lã nhưng nếu thấy ai gặp khó khăn Mão đều sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ hết mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Đây chính là lý do giúp Mão được thần Phật thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm của những tháng đầu năm, bước chân vào tháng 12 dương lịch con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời. Bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, thở cũng ra tiền chính là phúc phần trời cao an bài cho Mão. 

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Tháng cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thích tự do, bay nhảy và ham khám phá nên Ngọ rất phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Ngày thường ngông cuồng là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc con giáp thông minh này lại rất hiểu chuyện, dốc cạn tâm sức nên luôn đạt được hiệu quả cao.

Những tháng đầu năm liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Ngọ phải trầy trật lắm phen. May mắn thay, tháng cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể. 

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Mùi đã có thể hái trái ngọt đời mình, tha hồ ăn Tết thật to, sang năm Tân Sửu 2021 cứ thế mà tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là người có tham vọng, có gan làm giàu nên ngay từ ngày đầu lập nghiệp Mùi đã chăm chỉ chuyên cần, dốc cạn sức lực cho sự nghiệp của mình. Thế nên, con giáp này sớm khẳng định được năng lực chốn công sở, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đặc biệt, tháng 12/2020 chính là thời điểm giúp Mùi đạp trúng hũ vàng, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Sau những thăng trầm thì giờ đây Mùi đã có thể hái trái ngọt đời mình, tha hồ ăn Tết thật to, sang năm Tân Sửu 2021 cứ thế mà tận hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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