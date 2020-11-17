Từ nay đến rằm tháng 10 âm lịch: 3 con giáp lộc ùa vào nhà, phú quý sang giàu, đổi đời sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 17/11/2020 13:01

Từ đây đến rằm tháng 10 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió, muốn khổ cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới, muốn nghèo cũng khó. 

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Càng về cuối tháng Dần càng ăn nên làm ra, phú quý ùa về tận cửa khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường con giáp thông minh này cũng chiến thắng nghịch cảnh, tự làm đại gia khi còn khá trẻ.

Tử vi tháng 10 âm lịch có nói, từ đây đến Rằm con giáp giàu có này sẽ liên tục đón thần tài vào nhà, của nả cứ vơi lại đầy. Càng về cuối tháng Dần càng ăn nên làm ra, phú quý ùa về tận cửa khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, Thân còn được nhận món tiền thưởng khổng lồ từ cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, siêng năng và vô cùng tinh tế. Họ biết cách đối nhân xử thế, vững vàng trước nguy khốn và dám thử thách bản thân nên càng chí thú làm ăn, dũng cảm bước về phía trước con giáp giàu sang này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây tới rằm tháng 10 Thân sẽ bước sang trang mới của đời mình. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, Thân còn được nhận món tiền thưởng khổng lồ từ cấp trên, cuối năm cứ thế mà phất. 

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Cuối năm mặc sức tiêu pha, sang năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Mùi là con giáp thông minh, kiên định và có tham vọng nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp may mắn này có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bước vào nửa đầu tháng 10 âm lịch, Mùi sẽ đắc tài đắc lộc, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Mùi sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay hốt bạc. Cuối năm mặc sức tiêu pha, sang năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Ai khổ mặc ai, trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ hút cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, muốn khổ cũng chẳng được.

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