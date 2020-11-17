Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, đón hỷ sự vào nhà, ‘kiệt sức’ vì đếm tiền trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/11/2020 05:31

Ai khổ mặc ai, trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ hút cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, muốn khổ cũng chẳng được.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới. 

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Không chỉ thu nhập tăng theo cấp số nhân, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ khôn ngoan, bản lĩnh và nhạy bén với thời cuộc nên họ luôn tận dụng triệt để vận may trời cho để tiến xa trên đường công danh. Càng kiên cường, nỗ lực con giáp may mắn này càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài vận phất lên ngoạn mục.

Sách tử vi có nói, trong 21 ngày tới, nhờ được thần tài dúi tiền vào tay, con giáp giàu có này sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ thu nhập tăng theo cấp số nhân, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia. 

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Chỉ cần cống hiến hết mình, làm việc miệt mài bạn ắt được đáp đền xứng đáng, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tháng 11 song hỷ lâm môn, ăn nên làm ra, làm gì cũng thành công mỹ mãn nên Dậu sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng không được. Nửa đầu tháng cát tinh soi chiếu, nửa cuối tháng thần tài lâm môn, kéo theo tháng 12 năm Canh Tý 2020 của Dậu sẽ trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể.

Thế nên, dù hiện tại gặp phải những việc không như ý Dậu cũng đừng nản lòng. Bởi lẽ, chỉ cần cống hiến hết mình, làm việc miệt mài bạn ắt được đáp đền xứng đáng, muốn nghèo cũng không được. 

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Tuất ắt tình tiền viên mãn, những tháng cuối năm Canh Tý 2020 chỉ việc nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ cũng trung thực, thẳng thắn và chí thú làm ăn. Một khi đã nhận lấy công việc Tuất sẽ làm đến nơi đến chốn, vô cùng trách nhiệm nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Số phận an bài, trong 21 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục. Hãy chớp lấy thời cơ, kiên trì đến cùng Tuất ắt tình tiền viên mãn, những tháng cuối năm Canh Tý 2020 chỉ việc nằm duỗi mà ăn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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