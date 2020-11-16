Rũ sạch vận đen, 3 con giáp tài vận thăng tiến, HỶ SỰ LÂM MÔN, va trúng thần tài trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16/11/2020 14:59

Tử vi tuần mới chỉ rõ, top 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ làm ăn vượng phát, sung túc an nhàn, thăng tiến ầm ầm trong 7 ngày tới.

Nhờ được tài tinh soi chiếu, quý nhân tương trợ nên top con giáp may mắn này sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son, công thành danh toại, tiêu pha khỏi nghĩ. 

con giap may man 1
Phúc lớn mệnh dày, tài chính chuyển biến tích cực nên càng về cuối tuần Dần càng phất lên ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp may mắn nhất tuần từ 16/11 - 22/11, không chỉ có cơ hội mới trong sự nghiệp, con giáp này còn có vận tình duyên đỏ chót  như son. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền của lũ lượt chui vào nhà nên Dần muốn khổ cũng không được.

Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Dần sẽ được cát tinh đưa đường chỉ lối, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Phúc lớn mệnh dày, tài chính chuyển biến tích cực nên càng về cuối tuần Dần càng phất lên ngoạn mục, ai cũng phải hờn.

con giap may man 2
Càng về cuối tuần càng được thần tài ưu ái, tài vận dồi dào, cuối năm nằm trên đống vàng là lá số tử vi của Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân nhanh nhẹn, bản lĩnh và luôn nỗ lực hết mình để đạt được thứ mình muốn. Đây là lý do vì sao dù nếm trải không ít thất bại, liên tục gặp tai bay vạ gió nhưng con giáp giàu có này vẫn tự làm đại gia, sự nghiệp hiển vinh.

Khổ tận cam lai, nửa đầu tháng 11 khá chật vật, nhưng từ tuần mới này Thân sẽ nhanh chóng trở lại đường đua, xốc lại tinh thần. Càng về cuối tuần càng được thần tài ưu ái, tài vận dồi dào, cuối năm nằm trên đống vàng là lá số tử vi của Thân. 

con giap may man 3
Làm chơi hưởng thật, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể nên Tuất sẽ có tháng 11 ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực và biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên Canh Tý 2020 người tuổi Tuất gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Những tháng đầu năm đắc tài đắc lộc, giữa năm phú quý theo chân, cuối năm Tuất cứ mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn ví.

Tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới Tuất bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu. Làm chơi hưởng thật, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể nên Tuất sẽ có tháng 11 ấm êm viên mãn, phú quý ngập nhà.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng ngày mai, 5 con giáp chuẩn bị NGHÊNH TÀI ĐÓN LỘC, tiền của bủa vây, giàu sau một đêm

Đúng ngày mai, 5 con giáp chuẩn bị NGHÊNH TÀI ĐÓN LỘC, tiền của bủa vây, giàu sau một đêm

Số trời đã định, chỉ cần bước sang ngày mai top con giáp may mắn này sẽ được quý nhân tương trợ, tiền tỷ vây quanh, chất chật nhà không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước