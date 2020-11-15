Thời tới không cản nổi, top con giáp THẦN TÀI LÂM MÔN, phú quý phát tài, giàu sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 15/11/2020 14:25

Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 12/2020 những con giáp may mắn này sẽ giàu có không ai sánh bằng, càng về cuối năm càng thăng hoa thịnh vượng.

Nhờ được thần tài lâm môn, quý nhân chỉ đường nên 3 con giáp may mắn này sẽ hái ra tiền, trúng số phát tài, quơ tay hốt bạc trong tháng 12 năm Canh Tý 2020

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Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 12 Thìn sẽ có cơ may trúng số phát tài, giữa tháng làm ăn vượng phát, cuối năm nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Kiên định, mạnh mẽ và luôn biết tận dụng thời cơ để tiến thân nên càng nỗ lực con giáp bản lĩnh này càng tiến xa trên đường công danh. Làm sương sương nhưng tiền về ngập két, làm chơi chơi mà của nả bủa vây nên tháng 12/2020 con giáp giàu sang này sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, phú quý vây quanh.

Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 12 Thìn sẽ có cơ may trúng số phát tài, giữa tháng làm ăn vượng phát, cuối năm nằm trên đống vàng. Vận tình duyên của Thìn cũng đỏ chót như son, ấm êm viên mãn khiến ai cũng hờn. 

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Càng có tham vọng, dám nghĩ dám làm Mão càng có tháng cuối năm Canh Tý 2020 thăng hoa rực rỡ, liên tục nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, chân thành và khôn khéo trong ứng xử, giao tiếp. Họ biết nghĩ cho người khác, biết cách ứng phó với thử thách của cuộc đời nên dù khốn khổ đến mấy vẫn có thể bình yên vô sự vượt qua tất cả.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Càng có tham vọng, dám nghĩ dám làm Mão càng có tháng cuối năm Canh Tý 2020 thăng hoa rực rỡ, liên tục nhận tin vui tài lộc. 

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Nằm duỗi mà ăn, tiền tự chui vào túi ầm ầm chính là tương lai đang chờ Thân phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều có tham vọng, dám dấn thân và không sợ thất bại. Họ dám đứng lên từ nghịch cảnh, tận dụng thế mạnh để thăng tiến trong sự nghiệp nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng sẽ tự mình lập thân, sung túc an nhàn.

Tháng 11 liên tục bị tiểu nhân quấy phá, vậy nhưng bước sang tháng 12/2020 con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay hốt bạc. Nằm duỗi mà ăn, tiền tự chui vào túi ầm ầm chính là tương lai đang chờ Thân phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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