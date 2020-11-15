Bước sang tuần tới, 3 con giáp ngồi không cũng đầy tiền, công danh xán lạn, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 15/11/2020 05:43

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tuần mới, những con giáp may mắn này sẽ có tình tiền đầy túi, phú quý vây quanh, giàu nhanh đến chóng mặt.

Số phận an bài, đúng ngày đầu tiên của tuần mới top 3 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, đếm tiền sái tay cũng không xuể. 

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Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp giàu có này còn có thể trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hoạt ngôn, nhanh nhẹn và biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân. Vậy nên, càng chí thú làm ăn, càng vững vàng trước sóng gió con giáp bản lĩnh này càng vươn lên tầm cao mới với sự nghiệp hưng thịnh, tình tiền viên mãn.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới Tý chính là con giáp may mắn bậc nhất. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp giàu có này còn có thể trúng số độc đắc, đổi đời trong chớp mắt. 

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Chẳng những thăng chức tăng lương, số dư được cộng thêm liên tục, Dần còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và có chí tiến thủ nên người tuổi Dần không sợ khổ cực, chẳng sợ gian truân. Càng lâm vào khốn khó, gặp nhiều thất bại Dần càng trưởng thành, tích lũy được những kinh nghiệm vô giá cho tương lai của mình.

Bị sao xấu ám vận, lành ít dữ nhiều nên Dần đã có một tuần không mấy dễ chịu. May mắn thay, bước sang tuần mới con giáp giàu sang này sẽ làm ăn thuận lợi, tình tiền như ý. Chẳng những thăng chức tăng lương, số dư được cộng thêm liên tục, Dần còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc bất ngờ. 

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Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, cuối năm nằm duỗi mà ăn chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là người mưu trí, sáng tạo trong công việc và vô cùng trách nhiệm. Họ không so đo tính toán, càng không hơn thua với kẻ khác mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Thế nên, càng chí thú làm ăn Thìn càng phất lên nhanh chóng.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, cuối năm nằm duỗi mà ăn chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này. Thế nên, hiện tại không như ý Thìn cũng đừng nản lòng bởi phú quý sang giàu đang chờ bạn phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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