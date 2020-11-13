Đúng ngày mai, 5 con giáp đổi đời thành đại gia, nghèo mấy cũng có bạc tỷ trong tay, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 13/11/2020 10:18

Số trời đã định, đúng 0h ngày mai những con giáp may mắn hơn người này sẽ liên tục đón mưa tài lộc ập xuống đầu, tiền chất như núi, phải mua thêm két sắt để chứa.

Nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy, nợ nần lớn đến mấy cũng được trả sạch. 

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Cuối năm nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới chính là phúc phần mà Dần xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp thông minh, bản lĩnh và biết suy nghĩ cho người khác. Họ biết nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và không sợ khó khăn nên càng dám dấn thân, càng biết suy tính ắt nằm trên đống vàng, hậu vận sung sướng như tiên.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đúng ngày mai con giáp giàu sang vô đối này sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay hốt bạc. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới chính là phúc phần mà Dần xứng đáng nhận được. 

Tuổi Mão

Mão là người biết cách đối nhân xử thế, chăm làm điều thiện nên tích được rất nhiều công đức. Đầu năm liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Mão xui xẻo đủ đường, làm ăn vô cùng khó khăn.

Thế nhưng, từ ngày mai, nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ nên Mão sẽ lấy lại những gì đã mất. Tài vận vượng phát, sự nghiệp hanh thông, phúc lộc ùa vào nhà nên con giáp giàu sang này cứ thế mà phất.  

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Chỉ cần bước sang ngày mai con giáp may mắn này còn có cơ hội thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có sao Chính Quan soi chiếu nên người tuổi Mão sẽ dễ dàng đạt được những gì mình mong muốn, công việc thuận lợi, thành công bất ngờ. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Tỵ cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Đặc biệt, chỉ cần bước sang ngày mai con giáp may mắn này còn có cơ hội thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khá ham chơi, bất cần nhưng một khi đã tập trung cho công việc ai cũng phải kiêng dè với sự chuyên tâm của họ. Dốc cạn sức với dự án mình chịu trách nhiệm nên sắp tới đây Ngọ sẽ được hái trái ngọt.

Thế nên, dù hiện tại không mấy thuận lợi Ngọ cũng đừng vội bỏ cuộc. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm bạn sẽ lại may mắn hanh thông. 

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Con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, trở thành tỷ phú trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp tinh tế, nhạy bén với thời cuộc nên dù sinh ra trong nghèo khó Mùi cũng tự làm đại gia, sở hữu cuộc sống ngập trong nhung lụa. Để có được những điều ấy Mùi đã phải nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm, không sợ thất bại.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ ngày mai trở đi con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, trở thành tỷ phú trong chớp mắt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

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