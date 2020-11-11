Đúng ngày mai, 4 con giáp này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền đẻ ra tiền, cứ thế mà phất

Tâm linh - Tử vi 11/11/2020 07:39

Nhờ được Tài Tinh soi chiếu, trời Phật nâng đỡ nên chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày mai, thứ Năm ngày 12/11 top 4 con giáp may mắn này sẽ tự làm đại gia, giàu sang vô đối.

Giàu sang sung túc, của nả đầy nhà, tiền chất như núi chính là lá số tử vi của 4 con giáp may mắn hơn người này. 

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Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tý sẽ cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những tháng đầu năm liên tục bị tai bay vạ gió bủa vây, làm gì cũng bất thành, thất bại triền miên. Tuy nhiên, chỉ cần bước vào ngày mai con giáp may mắn này sẽ có tài lộc khởi sắc, công việc thuận buồm xuôi gió, nhờ thế thu nhập cũng tăng đáng kể.

Con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Không chỉ hôm nay mà từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 sẽ cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Được cát tinh phù trợ, thần tài dúi tiền vào tay nên từ ngày mai đến cuối năm Sửu sẽ ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, chân thành và vô cùng chăm chỉ. Cần cù bù thông minh chính là câu nói đúng nhất về vận mệnh của Sửu. Thế nên, càng chí thú làm ăn, hết mình theo đuổi đam mê Sửu càng có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, được cát tinh phù trợ, thần tài dúi tiền vào tay nên từ ngày mai đến cuối năm Sửu sẽ ngập trong phú quý. 

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Tiền đẻ ra tiền, công thành danh toại, cuối năm nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp gan lì, thích thử thách bản thân và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù trầy trật lắm phen, nằm gai nếm mật nhưng Ngọ vẫn quyết chiến thắng nghịch cảnh để có được những gì mình mong muốn.

Tử vi những tháng cuối năm 2020 có nói, từ ngày 12/11 trở đi Ngọ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền đẻ ra tiền, công thành danh toại, cuối năm nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. 

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Từ ngày mai Hợi sẽ lại may mắn ngút trời, nhanh chóng lấy lại những gì đã vuột mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Điềm đạm, dĩ hòa vi quý và vô cùng khôn khéo trong đối nhân xử thế nên Hợi sớm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính vì giàu sang quá sớm nên lắm khi Hợi tiêu xài hoang phí, ỷ lại mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Trong 10 ngày đầu tháng 11/2020 Hợi đã phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của mình. May mắn thay, từ ngày mai Hợi sẽ may mắn ngút trời, nhanh chóng lấy lại những gì đã vuột mất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc vào nhà nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền, hỷ sự lâm môn trong 15 ngày tới.

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