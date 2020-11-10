Tháng 10 âm lịch hoan hỷ: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, tiền nhiều vô kể, phú quý vây quanh

Số trời đã định, trong tháng 10 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, nghèo mấy cũng làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

Tiền chất như núi, phú quý vây quanh, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 âm lịch năm Canh Tý 2020 này. Sửu sẽ mặc sức tiêu pha, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể, càng về cuối năm càng vượng lộc vượng tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Chăm chỉ, cần cù và không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn, nỗ lực cầu tiến người tuổi Sửu càng có nhiều cơ hội phát tài. Thế nên, nếu hiện tại cực khổ đến mấy Sửu cũng đừng vội bi quan bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ được hưởng hồng phúc trời ban.

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch Sửu sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương nên Sửu sẽ mặc sức tiêu pha, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể, càng về cuối năm càng vượng lộc vượng tài, giàu nứt đố đổ vách. Chẳng những vươn lên làm sếp, thăng chức tăng lương ầm ầm Mùi còn làm một hưởng mười, cuối năm dư sức mua nhà sắm xe - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh và có chính kiến. Một khi đã đưa ra bất cứ quyết định nào họ sẽ theo đuổi lý tưởng của mình đến cùng, ai có can ngăn cũng vô ích. Nhờ sự ngoan cường, quyết liệt ấy nên càng về hậu vận Mùi càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 10 âm lịch chính là thời hoàng kim để Mùi đổi đời. Chẳng những vươn lên làm sếp, thăng chức tăng lương ầm ầm Mùi còn làm một hưởng mười, cuối năm dư sức mua nhà sắm xe khiến ai nấy trầm trồ. Tài vận đỏ chót như son, công danh xán lạn, tình duyên viên mãn nên Hợi chỉ việc ngồi rung đùi tận hưởng, chẳng cần lo toan - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Dĩ hòa vi quý, sống tử tế, biết điều nên Hợi tích nhiều công đức, gầy dựng được những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp gian truân Hợi đều được quý nhân dang tay giúp đỡ, vạn sự hanh thông như ý. Khổ tận cam lai, từ tháng 10 âm lịch đến cuối năm Hợi sẽ có cơ may lội ngược dòng. Tài vận đỏ chót như son, công danh xán lạn, tình duyên viên mãn nên Hợi chỉ việc ngồi rung đùi tận hưởng, chẳng cần lo toan bất cứ điều gì. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 15 ngày tới: 3 con giáp phú quý PHÁT TÀI, lộc lá bủa vây, cứ thế mà GIÀU SỤ Nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc vào nhà nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền, hỷ sự lâm môn trong 15 ngày tới.

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