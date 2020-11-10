Tháng 10 âm lịch hoan hỷ: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, tiền nhiều vô kể, phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 10/11/2020 12:57

Số trời đã định, trong tháng 10 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, nghèo mấy cũng làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

Tiền chất như núi, phú quý vây quanh, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 âm lịch năm Canh Tý 2020 này. 

con giap may man 1
Sửu sẽ mặc sức tiêu pha, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể, càng về cuối năm càng vượng lộc vượng tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù và không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn, nỗ lực cầu tiến người tuổi Sửu càng có nhiều cơ hội phát tài. Thế nên, nếu hiện tại cực khổ đến mấy Sửu cũng đừng vội bi quan bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ được hưởng hồng phúc trời ban.

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch Sửu sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương nên Sửu sẽ mặc sức tiêu pha, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể, càng về cuối năm càng vượng lộc vượng tài, giàu nứt đố đổ vách. 

con giap may man 2
Chẳng những vươn lên làm sếp, thăng chức tăng lương ầm ầm Mùi còn làm một hưởng mười, cuối năm dư sức mua nhà sắm xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh và có chính kiến. Một khi đã đưa ra bất cứ quyết định nào họ sẽ theo đuổi lý tưởng của mình đến cùng, ai có can ngăn cũng vô ích. Nhờ sự ngoan cường, quyết liệt ấy nên càng về hậu vận Mùi càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 10 âm lịch chính là thời hoàng kim để Mùi đổi đời. Chẳng những vươn lên làm sếp, thăng chức tăng lương ầm ầm Mùi còn làm một hưởng mười, cuối năm dư sức mua nhà sắm xe khiến ai nấy trầm trồ. 

con giap may man 3
Tài vận đỏ chót như son, công danh xán lạn, tình duyên viên mãn nên Hợi chỉ việc ngồi rung đùi tận hưởng, chẳng cần lo toan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống tử tế, biết điều nên Hợi tích nhiều công đức, gầy dựng được những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp gian truân Hợi đều được quý nhân dang tay giúp đỡ, vạn sự hanh thông như ý.

Khổ tận cam lai, từ tháng 10 âm lịch đến cuối năm Hợi sẽ có cơ may lội ngược dòng. Tài vận đỏ chót như son, công danh xán lạn, tình duyên viên mãn nên Hợi chỉ việc ngồi rung đùi tận hưởng, chẳng cần lo toan bất cứ điều gì.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 15 ngày tới: 3 con giáp phú quý PHÁT TÀI, lộc lá bủa vây, cứ thế mà GIÀU SỤ

Đúng 15 ngày tới: 3 con giáp phú quý PHÁT TÀI, lộc lá bủa vây, cứ thế mà GIÀU SỤ

Nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc vào nhà nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền, hỷ sự lâm môn trong 15 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước