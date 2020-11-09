Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của 12 con giáp: Tuất thu nhập tăng vọt, Hợi kiếm được bộn tiền, Thìn phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 09/11/2020 05:15

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của 12 con giáp, người tuổi Tuất thu nhập tăng vọt, Hợi kiếm được bộn tiền, Thìn phát tài cực to.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của 12 con giáp sẽ giúp gia chủ biết trước vận số để có thể làm chủ đời mình, biến nguy thành an. 

Tu vi thu Ba ngay 10 11 2020 cua 12 con giap 1
Càng về cuối ngày Tý càng thêm lộc thêm tài, sang ngày mới sẽ sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Tý

Nghiêm túc trong công việc, biết tận dụng thời cơ nên trong hôm nay con giáp may mắn này sẽ liên tục hái lộc trời cho, làm gì cũng hanh thông như ý.

Càng về cuối ngày Tý càng thêm lộc thêm tài, sang ngày mới sẽ sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Sửu

Tử vi ngày mới có nói, trong thứ Ba ngày 10/11 Sửu sẽ bị sao thị phi ám vận, vì những tranh chấp với cấp trên mà bị triệt đường thăng tiến.

Sửu đừng quá lo lắng, bởi đứng về lẽ phải là việc làm giúp bạn nhận được hồng ân của trời.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Dần

Thứ Ba không mấy may mắn nên người tuổi Dần liên tục đón nhận tin xấu, dù làm việc cật lực vẫn chẳng giữ được đồng nào.

Thậm chí, vì quá tin người Dần còn đứng trước nguy cơ gánh nợ vào người, tiền mất tật mang. 

Tu vi thu Ba ngay 10 11 2020 cua 12 con giap 2
Không chỉ thứ Ba, tử vi tuần mới của Mão cũng sẽ đỏ chót như son, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Mão

Công việc tiến triển thuận lợi, quý nhân đưa đường chỉ lối nên dù làm thuê hay làm chủ Mão cũng sẽ sung túc an nhàn, tiền về ngập két.

Không chỉ thứ Ba, tử vi tuần mới của Mão cũng sẽ đỏ chót như son, đổi đời ngoạn mục.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Thìn

Nhanh nhẹn, thông minh và dám dấn thân nên Thìn sẽ có tử vi ngày mới hanh thông như ý. Buổi sáng cát tinh soi chiếu, buổi trưa bề trên phù trợ, cả ngày ăn nên làm ra nên Thìn cứ thế mà phất, đếm tiền sái tay.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Tỵ

Thị phi chốn công sở sẽ khiến Tỵ phải lao đao lận đận lắm phen. Nếu không cư xử linh hoạt thì Tỵ rất dễ mang tiếng xấu, chịu oan ức mà chẳng thể làm gì tiểu nhân.

May mắn thay, dù bị đời vùi dập thì bên Tỵ luôn có gia đình kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn. 

Tu vi thu Ba ngay 10 11 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ sẽ tiết kiệm được khoản tiền kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có tử vi ngày thứ Ba với vận đào hoa soi chiếu. Độc thân sẽ có cặp có đôi, vợ chồng sẽ ấm êm viên mãn.

Tài lộc không bị xáo động nên Ngọ sẽ tiết kiệm được khoản tiền kha khá.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Mùi

Mùi cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đừng vì một phút bốc đồng mà tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá, lừa gạt tình tiền.

Nếu có người khác giới tiếp cận mình, Mùi cần cảnh giác kẻo khiến thị phi ám vận.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Thân

Là người tháo vát, có chí tiến thủ nên dù nằm gai nếm mật, trầy da tróc vảy Thân cũng không từ bỏ ước mơ của mình.

Trong hôm nay, con giáp giàu có này sẽ được hưởng phúc báo, lợi nhuận tăng cao, mở túi hốt bạc. 

Tu vi thu Ba ngay 10 11 2020 cua 12 con giap 4
Tài lộc tiêu tán, lành ít dữ nhiều chính là kiếp nạn sẽ bủa vây đời Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Dậu

Nếu có hiểu lầm, khúc mắc với ai Dậu hãy cứ mạnh dạn mở lời để giải quyết triệt để. Đừng vì sợ mất lòng mà nín nhịn kẻo tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

Tài lộc tiêu tán, lành ít dữ nhiều chính là kiếp nạn sẽ bủa vây đời Dậu.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Tuất

Là người rộng lượng, chân thành và có trách nhiệm nên Tuất được quý nhân nâng đỡ, tạo mọi điều kiện để tự làm đại gia.

Song hỷ lâm môn, thu nhập tăng vọt, càng về cuối ngày Tuất sẽ càng may mắn hơn người.

Tử vi thứ Ba ngày 10/11/2020 của tuổi Hợi

Chu đáo, hiền lành và biết nghĩ cho người khác nên Hợi “đắc nhân tâm” làm gì cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong thứ Ba này Hợi sẽ kiếm được bộn tiền, cả tuần lộc lá vây quanh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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