Đồng hồ điểm đúng 7h sáng ngày 9/11: 3 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, thần tài rót lộc, tiền lũ lượt chui vào két

Tâm linh - Tử vi 08/11/2020 05:32

Số phận an bài, hiện tại khổ cực đến mấy thì chỉ cần đúng 7h sáng ngày 9/11 trở đi những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền chất như núi.

Của nả chất đống, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa nên những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới. 

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Càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng hưng thịnh, muốn khổ cũng không được chính là lá số tử vi của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Háo thắng, ham chơi và khá bất cần nhưng một khi đã tập trung làm việc ai cũng phải kiêng nể sự thông minh, tinh thần trách nhiệm của Ngọ. Càng chớp lấy thời cơ trời cho, tận dụng vận may để tiến thân con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Những ngày đầu tháng 11 liên tục bị sao xấu ám vận, lành ít dữ nhiều. May mắn thay từ 7h sáng ngày 9/11 trở đi con giáp giàu có này sẽ rước thần tài vào nhà, phú quý ập xuống đầu trong tích tắc. Càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng hưng thịnh, muốn khổ cũng không được chính là lá số tử vi của Ngọ. 

con giap may man 2
Tháng 11 phúc lộc tề tựu, tháng 12 phú quý an nhàn, cuối năm nằm trên đống vàng chính là lá số tử vi của Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp biết nghĩ cho người khác, sống tử tế, chân thành nên chẳng ai có thể ghét bỏ họ. Chính vì biết cách đối nhân xử thế, biết trước biết sau nên Tuất có rất nhiều mối duyên lành, quý nhân cưng chiều, làm gì cũng hanh thông viên mãn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những kiếp nạn thì từ 9/11 trở đi con giáp giàu sang này sẽ vận đỏ như son, phất lên nhanh như diều gặp gió. Tháng 11 phúc lộc tề tựu, tháng 12 phú quý an nhàn, cuối năm nằm trên đống vàng chính là lá số tử vi của Tuất. 

con giap may man 2
Dần sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ bên một nửa của mình, kẻ thứ ba dù muốn cũng không có cơ hội chen chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, có chí tiến thủ và không sợ khổ cực nên dù là đàn ông hay phụ nữ Dần cũng sẽ tự làm đại gia, tiền của chất đống. Làm ăn một vốn bốn lời, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nên Dần tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví, cuối năm nằm ngửa mà ăn, ung dung hưởng lộc.

Không chỉ tài vận thăng hoa, tiền chất như núi, con giáp giàu sang này còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm. Dần sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ bên một nửa của mình, kẻ thứ ba dù muốn cũng không có cơ hội chen chân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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