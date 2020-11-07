Hờn đỏ mắt với 3 con giáp tiền chất như núi, cuối năm PHÁT TÀI, mặc sức tiêu pha xả láng

Tâm linh - Tử vi 07/11/2020 07:55

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Nhờ cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên top con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, phúc lộc ập vào nhà, muốn khổ cũng không được. 

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Được cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc vào nhà nên Mùi sẽ quơ tay hốt bạc, giàu nứt đố đổ vách chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, kiên định và nhạy bén với thời cuộc. Đây là lý do vì sao dù làm thuê hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi, tự làm đại gia bạc tỷ trước ngưỡng 35.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền, làm ăn thuận lợi. Được cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc vào nhà nên Mùi sẽ quơ tay hốt bạc, giàu nứt đố đổ vách chỉ sau một đêm. 

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Hãy cứ tin tưởng vào bản thân, dám dấn thân và đặt mục tiêu để phấn đấu thì Dậu ắt lắm của nhiều tiền, may túi 10 gang cũng không chứa xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là người có chí tiến thủ, chăm chỉ và vô cùng trách nhiệm trong công việc. Nhờ thế, Dậu được cấp trên ưu ái, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Đầu năm vạn sự hanh thông, giữa năm tình tiền viên mãn, cuối năm phất lên ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh chính là lá số tử vi của Dậu.

Thế nên, dù tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường Dậu vẫn có thể dễ dàng vượt qua nghịch cảnh. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân, dám dấn thân và đặt mục tiêu để phấn đấu thì Dậu ắt lắm của nhiều tiền, may túi 10 gang cũng không chứa xuể. 

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Cứ thế mà phất, nhà cao cửa rộng chờ sẵn, bước sang năm Tân Sửu 2021 phú quý phát tài chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, khéo léo trong đối nhân xử thế nên người tuổi Mão đi đến đâu cũng được yêu thương, quý mến. Hơn cả, nhờ sống nghĩa tình, thiện lương nên Mão tích được nhiều công đức, quý nhân luôn ở bên phù trợ, chở che.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020, Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm sương sương nhưng tiền về ngập nhà, làm chơi chơi mà của nả bủa vây. Cứ thế mà phất, nhà cao cửa rộng chờ sẵn, bước sang năm Tân Sửu 2021 phú quý phát tài chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Tử vi tháng 12/2020:  Top con giáp tài lộc vượng phát, công danh xán lạn, cuối năm nằm trên đống vàng

Tử vi tháng 12/2020:  Top con giáp tài lộc vượng phát, công danh xán lạn, cuối năm nằm trên đống vàng

Xem tử vi tháng 12/2020 cho thấy, nếu thuộc 3 con giáp giàu có này gia chủ sẽ sung túc đủ đầy, làm ăn hưng thịnh, của nả bủa vây, cuối năm phát tài cực to.

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