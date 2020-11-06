Được thần tài gọi tên: 3 con giáp HỶ SỰ LÂM MÔN, GIÀU sau một đêm, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 06/11/2020 13:25

Từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn ngút trời này sẽ làm một hưởng mười, công thành danh toại, túi lúc nào cũng chật cứng tiền.

Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, phú quý bủa vây chính là phúc phần 3 con giáp may mắn nhất những tháng cuối năm Canh Tý 2020 có được. 

con giap may man 1
Không chỉ năm Canh Tý 2020 mà bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này cũng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, quý nhân tương trợ. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới, muốn khổ cũng không được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, dám nghĩ dám làm và chớp lấy thời cơ Sửu ắt tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn. Phú quý tìm đến tận cửa nên không chỉ năm Canh Tý 2020 mà bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này cũng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên. 

con giap may man 2
Không chỉ lắm của nhiều tiền, lộc lá dư dôi Ngọ còn có chuyện tình cảm viên mãn hạnh phúc, ấm êm nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng sáng tạo hơn người. Nếu biết tận dụng thế mạnh của mình, nỗ lực mỗi ngày thì trước ngưỡng 30 con giáp tài năng này đã có nhà lầu xe sang, tự làm đại gia bạc tỷ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm làm ăn không thuận lợi thì từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ cứ thế mà phất. Không chỉ lắm của nhiều tiền, lộc lá dư dôi Ngọ còn có chuyện tình cảm viên mãn hạnh phúc, ấm êm nồng nàn. 

con giap may man 3
Thoải mái tiêu pha, cứ vơi lại đầy, tài khoản nhảy số ầm ầm chính là tương lai gần đang chờ Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người chân thành, sống tình cảm và biết suy nghĩ cho người khác nên Tuất đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng có gan làm giàu, vượt qua chính mình con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, hốt hết của nả trong thiên hạ vào túi.

Từ đây đến cuối năm 2020 Tuất sẽ có cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục. Mọi cố gắng, công sức sẽ được đáp đền xứng đáng. Thoải mái tiêu pha, cứ vơi lại đầy, tài khoản nhảy số ầm ầm chính là tương lai gần đang chờ Tuất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Tỵ tiền tài bủa vây, cứ vơi lại đầy, Thìn hung cát đan xen

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Tỵ tiền tài bủa vây, cứ vơi lại đầy, Thìn hung cát đan xen

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết chính xác về vận tình công việc, sức khỏe, những kiếp nạn mình sẽ trải qua để phòng tránh, biến họa thành phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có 3 con giáp con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ