Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Tỵ tiền tài bủa vây, cứ vơi lại đầy, Thìn hung cát đan xen

Nhận được đánh giá cao từ cấp trên nên Tý sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương trong thời gian tới. Không chỉ hôm nay, cả tháng 11 năm Canh Tý 2020 của con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, cuối năm nằm duỗi mà ăn.

Dưới đây là những dự báo tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của 12 con giáp chính xác nhất, ai không xem sẽ tiếc vô cùng.

Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ Sửu cũng đắc tài đắc lộc, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài viên mãn chính là lá số tử vi ngày mới trời đã an bài cho Sửu.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Dần

Họa thị phi đeo bám, lành ít dữ nhiều nên Dần sẽ phải gánh chịu khá nhiều điều tiếng, bị hiểu lầm vô cớ mà chẳng thể tự minh oan cho bản thân.

Chỉ cần vượt qua thứ Bảy tai ương Dần sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Trong chuyện tình cảm Mão cần giữ bình tĩnh nếu không sẽ rơi vào cảnh giường đơn gối chiếc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Mão

Mão cần cẩn thận lời ăn tiếng nói trong ngày hôm nay, đừng vì một phút bốc đồng mà gây họa, rước thị phi vào người.

Đặc biệt, trong chuyện tình cảm Mão cần giữ bình tĩnh nếu không sẽ rơi vào cảnh giường đơn gối chiếc, chia ly là điều khó tránh.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày cho thấy, thứ Bảy ngày 7/11 của Thìn sẽ khá ảm đạm với hung cát đan xen, nhiều điều không như ý.

Thay vì quá để tâm đến công việc Thìn cần chăm sóc cho chuyện tình cảm của mình, đừng để sự vô tâm vô tình bóp nát hạnh phúc đang có.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Tỵ

Nhờ có Thực Thần soi lối nên Tỵ sẽ có phúc lộc dồi dào, của nả bủa vây trong ngày cuối tuần này. Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh Tỵ hãy thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ.

Tiền tài viên mãn, hỷ sự như mơ, cứ thế mà phất nên cả tháng 11/2020 của Tỵ sẽ đỏ chót như son.

Hôm nay là ngày Tam nương sát nên rất kỵ xuất hành - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Ngọ

Nếu không biết tiết chế cảm xúc, khéo léo hơn khi giao tiếp Ngọ sẽ làm phật lòng khá nhiều người, gây ảnh hưởng lớn trong công việc.

Ngọ cần đặc biệt chú ý, hôm nay là ngày Tam nương sát nên rất kỵ xuất hành, bạn nên hạnh chế đi chơi xa.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Mùi

Vô tình đắc tội với tiểu nhân nên Mùi bị trả thù vô cùng tàn nhẫn. Chẳng những có nguy cơ mất uy tín với đồng nghiệp, cấp trên, thu nhập của Mùi cũng tuột dốc không phanh.

Thế nên, để xoay chuyển càn khôn Mùi hãy xuất hành từ 9-11h để được cát tinh phù trợ, theo gót không rời.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Thân

Hôm nay bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên nên Thân cần đề cao cảnh giác, cẩn thận tối đa kẻo bị quở trách.

Dù gặp điều không may trong công việc nhưng tình duyên của Thân sẽ ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn làm ai cũng ganh tỵ.

Dù gặp trắc trở nhưng nhờ có bạn bè bên cạnh nên Dậu sẽ lại nhanh chóng cân bằng, vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp sống tình cảm nhưng do quá cảm tính nên họ thường tự làm khổ bản thân vì những điều vô thưởng vô phạt.

Trong hôm nay, dù gặp trắc trở nhưng nhờ có bạn bè bên cạnh nên Dậu sẽ lại nhanh chóng cân bằng, vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất đừng quá tin người, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo mất cả tiền lẫn bạn trong ngày hôm nay.

Trong công việc, Tuất cần lắng nghe, ghi nhận những đóng góp để hoàn thiện bản thân thay vì “duy ý chí”, mãi dậm chân tại chỗ.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/11/2020 của tuổi Hợi

Thật thà, thiện lương và rất chân thành nên Hợi không sợ khổ cực để có được thứ mình muốn. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, Hợi sẽ lại vượng lộc vượng tài, tiêu mãi không hết. Cuối năm mặc sức mà ăn, giàu ú ụ chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.