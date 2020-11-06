Tử vi tháng 12/2020:  Top con giáp tài lộc vượng phát, công danh xán lạn, cuối năm nằm trên đống vàng

Xem tử vi tháng 12/2020 cho thấy, nếu thuộc 3 con giáp giàu có này gia chủ sẽ sung túc đủ đầy, làm ăn hưng thịnh, của nả bủa vây, cuối năm phát tài cực to.

Phát tài phát lộc, công thành danh toại, phất lên đổi đời chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp giàu có nhất tháng 12 năm Canh Tý 2020. Vươn lên làm đại gia, thành công trong sự nghiệp, công danh xán lạn nên bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều can đảm, kiên đường và cực khôn ngoan. Họ có mắt nhìn người, biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên càng dám dấn thân càng lắm của nhiều tiền, lộc lá vây quanh, gánh tiền mỏi lưng.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, từ 0h ngày 1/12 Dần sẽ được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng kiếm bộn. Vươn lên làm đại gia, thành công trong sự nghiệp, công danh xán lạn nên bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ ăn nên làm ra, cứ thế mà phất. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chui vào két ầm ầm nên Tỵ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Nổi tiếng là con giáp thông minh bậc nhất, không sợ khổ cực nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Tỵ cũng chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Ngược lại, họ tự hào về những khốn khó mình đã trải qua, những thử thách và cả những gian truân để đạt được thành công ở hiện tại.

Vậy nên, trong tháng 12 âm lịch Tỵ sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chui vào két ầm ầm nên Tỵ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, tha hồ tận hưởng phú quý sang giàu. Làm ăn trúng mánh, thành công rực rỡ nên Thân sẽ bước lên đỉnh vinh quang của đời mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Nhanh nhẹn, mưu trí và có trách nhiệm trong công việc nên Thân được cấp trên đánh giá cao, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Sự nghiệp thăng hoa, thu nhập tăng vọt, cộng thêm nghề tay trái thuận lợi sẽ mang lại cho con giáp giàu có này tháng 12 âm lịch ngập trong phú quý. Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng cuối năm Thân sẽ được thần tài dúi tiền vào tay. Làm ăn trúng mánh, thành công rực rỡ nên Thân sẽ bước lên đỉnh vinh quang của đời mình, càng về cuối năm càng giàu sụ. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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