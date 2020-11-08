Tử vi tuần mới 12 con giáp (9/11 – 15/11): Thân tài khoản nhảy số ầm ầm, Dậu tài lộc tiêu tán, Thìn phát tài cực to

Trời sinh Tý là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết tận dụng thời cơ để làm giàu. Thế nên, càng chí thú làm ăn Tý càng thêm phúc thêm phần, tiền tài viên mãn.

Dưới đây là những dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 9/11 đến 15/11, ai cũng có thể tự xem cho mình để đoán trước vận mệnh.

Sửu đừng vì đã đạt được những thành tựu trong công việc mà xem nhẹ người khác, cũng đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất những mối lương duyên.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ (9/11 – 15/11) cho thấy, Tý sẽ liên tục đón may mắn tài lộc, muốn khổ cũng không được.

Hãy có đủ kiên nhẫn, ngoan cường và sự tinh tế trong tuần mới nếu không Sửu sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Tuổi Dần

Bị sao Quả Tạ đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên Dần sẽ có tử vi tuần mới ngụp lặn trong bể dâu, không có lấy một ngày yên ổn.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Dần sẽ được trời Phật nâng đỡ, lấy lại những gì đã mất chỉ trong chớp mắt.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tiền rơi trúng đầu, vận số thăng hoa, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi chính là lá số tử vi của người tuổi Mão.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đổi đời trong chốc lát khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng từ trong trứng nước nên Thìn chưa bao giờ biết khổ là gì.

Trong 7 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ bước vào đỉnh cao danh vọng. Chẳng những tiền chất như núi, thăng chức tăng lương, Thìn còn tự làm đại gia, cứ thế mà phất.

Tuổi Tỵ

Được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tạo mọi điều kiện hỗ trợ trong công việc nên Tỵ sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, công danh sự nghiệp đều thuận lợi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đầu tuần lộc lá bủa vây, giữa tuần phúc tinh chiếu mệnh, cuối tuần tài tinh đeo bám nên Tỵ chỉ việc rung đùi hốt bạc.

Ngọ sẽ vuột mất cơ hội nghìn năm có một để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ đừng vì háo thắng mà lên mặt với người khác, cũng đừng ỷ lại vào những gì mình đang có mà lười lao động. Nếu không, Ngọ sẽ vuột mất cơ hội nghìn năm có một để phát triển sự nghiệp.

Chỉ cần giữ vững lập trường, chăm chỉ siêng năng và hết mình trong mọi điều Ngọ ắt nhận được phúc đáp.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, hiền lành nhưng một khi bị kẻ xấu dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại con giáp bản lĩnh này sẽ đáp trả không khoan nhượng.

Chính sự quyết liệt, dứt khoát của Mùi sẽ giúp bạn có tuần mới bình an vô sự, càng về cuối tuần càng may mắn.

Tuổi Thân

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân sẽ được sao Đào Hoa chiếu mệnh, dù ế chổng ế chơ cũng sẽ tìm được chân ái của đời mình, nếu đã kết hôn sẽ ấm êm viên mãn.

Tài lộc của Thân cũng sáng chói, tài khoản nhảy số ầm ầm khiến ngay chính Thân cũng không dám tin vào mắt mình.

Dậu đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí tiền bạc kẻo cả tháng 11/2020 khốn đốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài chính tuột dốc không phanh, thu nhập giảm đáng kể nên người tuổi Dậu sẽ có tử vi tuần mới khá chật vật, lâm vào cảnh túng thiếu.

Thế nên, Dậu đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí tiền bạc kẻo cả tháng 11/2020 khốn đốn.

Tuổi Tuất

Những khó khăn trong công việc sẽ khiến Tuất lao tâm khổ tứ, chật vật đủ đường. Đầu tuần hung tinh đeo bám, giữa tuần quý nhân tương trợ, cuối tuần may mắn ùa vào nhà nên Tuất sẽ lật ngược thế cờ trong tích tắc.

Chỉ cần vượt qua tuần mới thăng trầm bất ổn này Tuất sẽ lại uống no lộc trời, tình tiền như ý.

Tuổi Hợi

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, càng về cuối tuần càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi tuần mới của Hợi.

Đặc biệt, Hợi còn có cơ may trúng số phát tài, đời thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng trầm trồ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.