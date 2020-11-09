Tử vi 7 ngày tới: Top con giáp liên tục nhận tin vui tài lộc, cuối tuần tiền chảy vào túi, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 09/11/2020 15:39

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất 7 ngày tới gia chủ sẽ ăn nên làm ra, tình tiền viên mãn, cuối tuần nằm trên đống vàng, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tử vi tuần mới từ 9/11 - 15/11 có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, xóa sạch nợ nần, vươn lên làm đại gia trong chớp mắt. 

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Đắc tài đắc lộc, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp thông minh, mạnh mẽ và chưa bao giờ khuất phục trước sóng gió. Càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, muốn gì được nấy. Chỉ cần xác định mục tiêu để phấn đấu Dần ắt tự làm đại gia, sung túc đủ đầy.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Dần chính là con giáp may mắn nhất 7 ngày tới. Chẳng những được hưởng nhiều phúc lành, công việc thuận lợi, Dần còn hái ra tiền với nghề tay trái của mình. Đắc tài đắc lộc, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được. 

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 Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền lũ lượt chui vào túi chính là thành quả mà Ngọ gặt hái được trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có đầu óc kinh doanh, biết nhìn xa trông rộng và tận dụng triệt để khả năng sáng tạo của mình nên dù làm thuê hay làm chủ người tuổi Ngọ cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Trước ngưỡng 30 khó khăn chật vật nhưng sau 30 Ngọ sẽ thăng tiến ầm ầm, tiền nhiều vô kể.

Nhờ được cát tinh đưa đường chỉ lối, quý nhân chở che nên Ngọ sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền lũ lượt chui vào túi chính là thành quả mà Ngọ gặt hái được trong 7 ngày tới. 

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Sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn, mặc sức tiêu pha cũng không hết nên cả tháng 11 năm Canh Tý 2020 của Thân sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và cực nhạy bén với thời cuộc. Nếu người khác dễ dàng từ bỏ trước thất bại thì con giáp bản lĩnh này sẽ chiến đấu đến cùng. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ ai Thân vẫn có cơ ngơi vững chắc, tiền bạc dư dôi.

Trong 7 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thân sẽ đủ khôn ngoan để đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp họ ôm về món tiền cực lớn. Sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn, mặc sức tiêu pha cũng không hết nên cả tháng 11 năm Canh Tý 2020 của Thân sẽ ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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