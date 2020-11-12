Từ ngày mai, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, cuối năm nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 12/11/2020 04:45

Số trời đã định, người thuộc 3 con giáp may mắn này sẽ có những tháng cuối năm ngập trong biển tiền, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, đổi đời sau một đêm.

Càng về cuối năm những con giáp may mắn này càng thăng tiến ngoạn mục, tài vận cải thiện vượt bậc, đời sang trang mới khiến ai cũng trầm trồ thán phục. 

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Từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ phất lên ngoạn mục, tiền chất như núi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, ham học hỏi và dám dấn thân. Dù khổ cực đến mấy, cực khổ đến đâu con giáp bản lĩnh này cũng vượt qua tất cả để làm chủ đời mình. Thế nên, thuở đầu khởi nghiệp gian truân đủ đường nhưng từ ngưỡng 30 trở đi con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời.

Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Tý, đặc biệt là những tháng cuối năm. Thế nên, từ hôm nay trở đi con giáp giàu sang này sẽ phất lên ngoạn mục, tiền chất như núi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Phú quý tìm đến tận cửa, vàng rải khắp sân, giàu ú ụ chỉ sau một đêm chính là phúc lộc Dần xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có đầu óc kinh doanh, nhạy bén với thời cuộc nên Dần luôn biết nắm chắc vận may trời cho. Mỗi kế hoạch làm ăn đều được con giáp khôn ngoan này nghiên cứu kỹ lưỡng, chu toàn nên chắc chắn sẽ gặt hái được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Phú quý tìm đến tận cửa, vàng rải khắp sân, giàu ú ụ chỉ sau một đêm chính là phúc lộc Dần xứng đáng nhận được. Đặc biệt, được sao đào hoa chiếu mệnh nên Dần sẽ có những kỷ niệm đẹp với người mình yêu, chuyến du lịch xa, món quà đắt đỏ là những gì bạn sẽ nhận được. 

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Tiền nhiều vô kể, phúc lộc song toàn, càng về cuối năm càng phát tài phát lộc nên Thìn chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc an nhàn hưởng phúc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Suy nghĩ độc lập, tính cách quyết đoán nên người tuổi Thìn chẳng cần cậy nhờ ai cũng có thể tự làm đại gia của chính mình. Càng nỗ lực vươn lên, càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng thêm phúc thêm phần, tiền của chất đống khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ được hái trái ngọt đời mình với cơn mưa tài lộc rơi trúng đầu. Tiền nhiều vô kể, phúc lộc song toàn, càng về cuối năm càng phát tài phát lộc nên Thìn chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc an nhàn hưởng phúc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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Nhờ được Tài Tinh soi chiếu, trời Phật nâng đỡ nên chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày mai, thứ Năm ngày 12/11 top 4 con giáp may mắn này sẽ tự làm đại gia, giàu sang vô đối.

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