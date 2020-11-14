Đúng 3 ngày tới: Top con giáp đi đến đâu THẦN TÀI theo chân đến đó, tiền ùa vào túi, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 14/11/2020 10:50

Nhờ được thần tài rót lộc vào túi, quý nhân đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền chất như núi trong 3 ngày tới.

Trong 3 ngày tới, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, của nả vây quanh, cứ thế mà phất lên làm đại gia bạc tỷ. 

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Cuối năm nằm duỗi mà ăn, sang năm Tân Sửu 2020 phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu là những gì đang chờ Mùi phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, tinh tế và biết đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Những ngày đầu tháng 11 bị tiểu nhân quấy phá nên công việc của Mùi khá khó khăn, liên tục bị tai bay vạ gió. Thế nhưng, đúng 3 ngày tới đời Mùi sẽ sang trang mới, sung túc không ngờ.

Chẳng những rũ sạch vận xui, Mùi còn quơ tay hốt bạc, trở thành con giáp giàu sang vô đối. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, sang năm Tân Sửu 2020 phú quý theo chân, tiền ập xuống đầu là những gì đang chờ Mùi phía trước. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cuối tháng nằm trên đống vàng chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội mới nên sự nghiệp của Dần thăng tiến cực nhanh. Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc khí ngập tràn, giúp Dần làm gì cũng hái ra tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tử vi tháng 11/2020 có nói, đúng 3 ngày tới Dần sẽ được tắm trong mưa tài lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cuối tháng nằm trên đống vàng chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có hơn người này. 

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Sung túc đủ đầy, cuối năm hưng thịnh phú quý nên Tỵ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên sớm khẳng định được vị thế chốn công sở khi còn khá trẻ. Càng nỗ lực theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình con giáp may mắn này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây trở đi Tỵ sẽ thêm phúc thêm phần, được thần may mắn chiếu mệnh nên tiền đẻ ra tiền. Sung túc đủ đầy, cuối năm hưng thịnh phú quý nên Tỵ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, cứ thế mà phất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Đúng ngày mai, 5 con giáp đổi đời thành đại gia, nghèo mấy cũng có bạc tỷ trong tay, phát tài cực to

Số trời đã định, đúng 0h ngày mai những con giáp may mắn hơn người này sẽ liên tục đón mưa tài lộc ập xuống đầu, tiền chất như núi, phải mua thêm két sắt để chứa.

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